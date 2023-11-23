مليار و 185 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول فى أغسطس الماضى

MENAFN - Youm7) كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، عن ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لأكبر 5 دول في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو مليار و185 مليون دولار، بينما كانت 875 مليون و23 مليون دولار في نفس الشهر العام الماضي، بزيادة بلغت 310 مليون و919 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن إيطاليا جاءت على رأس قائمة أكبر 5 دول استقبالا للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمتها نحو 299 مليون و196 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 189 مليون و955 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 109 مليون و241 ألف دولار، يليها دولة الإمارات واستقبلت صادرات مصرية إجمالية قيمتها 253 مليون و960 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 116 مليون و168 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 137 مليون و792 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 14٪ في أغسطس الماضي، حيث بلغت 7.24 مليار دولار، مقابل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وجاء التراجع نتيجة انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها "منتجات البترول بنسبة 0.7%، البترول الخام 42.6%، قمح بنسبة 29.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.8%، فيما ارتفعت قيمة بعض الواردات خلال شهر أغسطس الماضي، وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 15.9%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4%، وسيارات ركوب بنسبة 124.4٪، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7%.