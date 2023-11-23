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نقلة جديدة لمناخ الاستثمار التعدينى.. أول بوابة رقمية للتعدين × 5 معلومات

11/23/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Youm7) يمثل إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلي قطاع التعدين وتطبيق التحول الرقمي الكامل وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالى:




1-المشروع يأتي بالتوازى مع الخطوات والبرامج الاصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير اداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.



2-تهدف البوابة الرقمية الأولي من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة و سريعة.



3- يعمل علي جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد إطلاعهم رقميا علي الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد اطلاقها تحقيقا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثمارى وذلك علي غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا وكندا .



4- نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع .



5-ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة الاهتمام
بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التى ستقوم بتشغيل المنصة علي التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر
في هذا المجال
، كما
اشار الي اهمية اتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين علي البوابة لتحقيق فعالية اكبر .



و تابع المهندس طارق الملا وزير
البترول والثروة المعدنية مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف
شركات Trimble ، MSA , New Smart
وهيئة الثروة المعدنية
تقدم التنفيذ و الخطوات الجارية
وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاكمال مراحل التنفيذ ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة علي مستوي العالم .














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