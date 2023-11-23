بيت السحيمى يقدم ندوة صالون ذاكرة الوطن عن ثقافة المقاومة بعد غد

(MENAFN
- Youm7) ينظم بيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة صالون ذاكرة الوطن وتدور حول ثقافة المقاومة، بعد غد الأحد
في تمام الساعة السادسة مساء.
يتحدث
في الندوة، كل من الروائى والقاص السيد نجم والفنان التشكيلى
الفلسطينى ياسر أبوسيد،
ويدير الندوة الكاتب والاعلامى محمد الشافعى، وسوف تشترك هيئة قصور الثقافة بعرض للفنون الشعبية يقدم بعد انتهاء الندوة.
بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.
يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.
عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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