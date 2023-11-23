بيت السحيمى يقدم ندوة صالون ذاكرة الوطن عن ثقافة المقاومة بعد غد

MENAFN - Youm7) ينظم بيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية، ندوة صالون ذاكرة الوطن وتدور حول ثقافة المقاومة، بعد غد الأحدفي تمام الساعة السادسة مساء.

يتحدث

في الندوة، كل من الروائى والقاص السيد نجم والفنان التشكيلى

الفلسطينى ياسر أبوسيد،

ويدير الندوة الكاتب والاعلامى محمد الشافعى، وسوف تشترك هيئة قصور الثقافة بعرض للفنون الشعبية يقدم بعد انتهاء الندوة.

بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ

1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.