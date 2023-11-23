صدر حديثا.. اسمحوا لي بالتلصص كتاب جديد لمحمد إسماعيل زاهر

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار صفصافة كتاب «اسمحوا لي بالتلصص»، للكاتب الصحفي محمد إسماعيل زاهر وهو كتاب يتوقف عند تلك النماذج الواضحة في الأدب والتي كان التلصص مدارها، ولكن يحاول أن ينظر إلى الأدب بأكمله بوصفه موضوعا للتلصص على الذات والآخرين والعالم بأكمله، فكل حكاية كبرى تتأسس على التلصص: ألف ليلية وليلة، الأخوان غريم، حكايات الديكاميرون، حكايات أندرسون، أليس في بلاد العجائب، فكل تلصص في هذه الحكايات به قبس من طفولة، فالعين لم تتعلم بعد آداب وقواعد النظر، ولم تعاقب على ما تصطاده من مشاهد، عين الطفل منفلتة تتجول في العالم بحرية مطلقة وبجرأة تحسد عليها، عين الطفلة أليس نظرت في أركان العالم الموازية والمخفية وعقلها طرح أسئلة سيالة لم تعرف المحاذير او المحظورات وروحها لم تختنق أبدا بالخوف.

في الكتاب يرى زاهر ان كل روائي كبير هو أيضا متلصص كبير، وبعض الروائيين لم يفعلوا أكثر من كتابة تلصصهم في شكل مكثف، في «العمى» لجوزيه ساراماجو يفقد جميع البشر البصر عدا امرأة واحدة تتلصص عليهم وعلى العالم، وعندما انتهى وباء العمى واسترد الجميع قدرتهم على البصر كان لابد من التخلص من هذه المتلصصة بقتلها في الجزء الثاني من الرواية «البصيرة».

يطرح الكتاب أسئلة عدة تتعلق بالتلصص: هل يسعى المتلصص عن عمد وراء هتك كل مخبوء ومستور؟، هل يقتصر التلصص على الأماكن المغلقة أم يمكننا أن نتلصص في الشارع وعلى الفضاء العام؟، هل تحدو المتلصص رغبة في نزع أقنعة الزيف من خلال التجسس على بشر في أماكن خاصة يتخففون فيها من تلك الأقنعة؟، هل التلصص يقتصر على العين فقط؟، هل يشترط التلصص جهل من نتلصص عليهم بنظرتنا المختلسة إليهم؟.

يدور التلصص في مدار النظرة، ويميز زاهر بين أنواعها، فهناك التحديق وهو فعل جارح، فالعين هنا لا تتسلل ولكنها تقتحم، والشخص المحدق فج لا يخاف ممن يتفرس فيهم ولا يخجل منهم، هو بمعنى ما يغزوهم بنظراته ولا تعنيه ردود أفعالهم، وذلك بخلاف المتلصص حيث النظرة المنزوية والمخطط لها والتي يحاول صاحبها حجبها وإحاطتها بالكتمان، شغوفا بأشياء يكتشفها على مهل وتؤدة، المتلصص متوحد أما المحدق فشخص جريء لم تعقه في طفولته أبواب مغلقة أو صناديق مخفية أو أماكن معزولة، ولم تعترضه غرف خاصة ممنوع دخولها، ولذلك عينه لا تعرف الاستئذان أو التحرك ببطء أو حذر. لقد كان العالم في لحظة تكوينه محرما على المتلصص مفتوحا وبقوة للمحدق.

ينطلق الكتاب، الذي يقع في 315 صفحة من القطع المتوسط، من هذا الفهم إلى ربط التلصص بالإنسان المتوحد.. بأبطال الأدب العظام، والذين نلتقي بهم في معظم الفصول، ويحاول أن يتسع بمفهوم التلصص، من الأدب إلى الحياة، يقول زاهر: «كل الحياة مدار للتلصص، وجميع البشر يمارسونه بشكل أو آخر، من منا لم يتلصص في طفولته؟، من منا لا يمضي لحظات يستبطن فيها ذاته ويذهب إلى تلك المناطق في داخله التي لا يطلع عليها أحد؟».

يتلصص زاهر في الكتاب على تسعة مفردات حاول التعاطي معها من منظور خاص جدا، وهي: الانتظار، الذاكرة، الثوب، الانتقام، الخريطة، اللعب، الطيران، البطء والنوم. وهو منظور المتلصص أو المتوحد على وجه الدقة.