فعاليات توعوية وفنية لطلبة المدارس بالغربية احتفالا بأعياد الطفولة

MENAFN - Youm7) شهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية فعاليات توعوية وفنية، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار احتفالاتها بعيد الطفولة.

في هذا السياق، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، استقبلت مكتبة كفر حجازي طلبة المدارس الابتدائية، وذلك لقضاء يوم ثقافي وفني، ضم العديد من الفقرات التي بدأت بالتعرف على أنشطة قصور الثقافة بالمكتبة، فيما شارك الأطفال في ورشة فنية لرسم عدد من اللوحات باستخدام خامات: الورق والألوان الخشبية والفلوماستر والألوان المائية.

في مكتبة محلة أبو علي الثقافية، قدمت هالة خضر، مدربة التنمية البشرية عددا من النصائح للأطفال، وذلك خلال متابعتهم لمحاضرة توعوية عن مخاطر التعاطي والإدمان، أوضحت خلالها بأن مسببات الإدمان والتعاطي كثيرة ومتنوعة، لافتة إلى أن معظم الأبحاث والدراسات قد أرجعت الأسباب لتفكك الأسرة، وأصحاب السوء، وغياب القدوة لدى الشباب، كما واستعرضت مجهودات الدولة في هذا الشأن.

هذا وضمن احتفالات فرع ثقافة الغربية بعيد الطفولة والتي تقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقد قصر ثقافة الطفل بطنطا، وقصر ثقافة غزل المحلة، وبيت ثقافة السنطة، ومكتبة سمنود، وبيت ثقافة كفر الزيات، العديد من الفعاليات والأنشطة للحديث حول كيفية الاستفادة من أوقات الفراغ، فيما أقيمت فقرات مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة في الغناء والإنشاد الديني وكتابة الشعر.