فعاليات توعوية وفنية لطلبة المدارس بالغربية احتفالا بأعياد الطفولة

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- Youm7) شهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية فعاليات توعوية وفنية، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار احتفالاتها بعيد الطفولة.
في هذا السياق، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، استقبلت مكتبة كفر حجازي طلبة المدارس الابتدائية، وذلك لقضاء يوم ثقافي وفني، ضم العديد من الفقرات التي بدأت بالتعرف على أنشطة قصور الثقافة بالمكتبة، فيما شارك الأطفال في ورشة فنية لرسم عدد من اللوحات باستخدام خامات: الورق والألوان الخشبية والفلوماستر والألوان المائية.
في مكتبة محلة أبو علي الثقافية، قدمت هالة خضر، مدربة التنمية البشرية عددا من النصائح للأطفال، وذلك خلال متابعتهم لمحاضرة توعوية عن مخاطر التعاطي والإدمان، أوضحت خلالها بأن مسببات الإدمان والتعاطي كثيرة ومتنوعة، لافتة إلى أن معظم الأبحاث والدراسات قد أرجعت الأسباب لتفكك الأسرة، وأصحاب السوء، وغياب القدوة لدى الشباب، كما واستعرضت مجهودات الدولة في هذا الشأن.
هذا وضمن احتفالات فرع ثقافة الغربية بعيد الطفولة والتي تقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقد قصر ثقافة الطفل بطنطا، وقصر ثقافة غزل المحلة، وبيت ثقافة السنطة، ومكتبة سمنود، وبيت ثقافة كفر الزيات، العديد من الفعاليات والأنشطة للحديث حول كيفية الاستفادة من أوقات الفراغ، فيما أقيمت فقرات مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة في الغناء والإنشاد الديني وكتابة الشعر.
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