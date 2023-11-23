مناقشة المجموعة القصصية على حافة الأرض فى بيت السنارى.. الأربعاء

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" للكاتب مصطفى الخطيب يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.
تركز الندوة على مناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" من خلال تحليل التقنيات الأدبية، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي تحمله، بالإضافة إلى السياق العام والأفكار الرئيسية، بحضور مجموعة من أساتذة النقد الأدبي والكتاب والأدباء.
تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.
جدير بالذكر أن الكاتب مصطفى الخطيب هو مهندس معماري، وكاتب وقاص، صدر له ثلاثة مجموعات قصصية، آخرها "على حافة الأرض" وهي مكونه من إحدى عشر قصة، في 124 صفحة.
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