مناقشة المجموعة القصصية على حافة الأرض فى بيت السنارى.. الأربعاء

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" للكاتب مصطفى الخطيب يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تركز الندوة على مناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" من خلال تحليل التقنيات الأدبية، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي تحمله، بالإضافة إلى السياق العام والأفكار الرئيسية، بحضور مجموعة من أساتذة النقد الأدبي والكتاب والأدباء.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توقير منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين الكتّاب والقرّاء والمهتمين بالأدب، وتُعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الأدبي، وإثراء الثقافة والإبداع الأدبي في المجتمع.

جدير بالذكر أن الكاتب مصطفى الخطيب هو مهندس معماري، وكاتب وقاص، صدر له ثلاثة مجموعات قصصية، آخرها "على حافة الأرض" وهي مكونه من إحدى عشر قصة، في 124 صفحة.