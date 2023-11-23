متى بدأ أسلاف البشر دفن الموتى وكيف منع القدامى عودتهم من القبور؟

MENAFN - Youm7) كان دفن الموتى يعتبر في يوم من الأيام إحدى الخصائص المميزة التي تفصل بين الإنسان العاقل وأسلاف البشريين المنقرضين الآن، وعلى مدار أكثر من قرن من الزمان، شكَّلت الاكتشافات الأثرية لما يبدو أنها قبور لأشباه البشر الأوائل، تحديًا لفكرة أن هذه الممارسة تقتصر على البشر المعاصرين، وأثارت جدلًا مستمرًا حول متى وأين بدأ؟، وادعى فريق من العلماء أنهم اكتشفوا أقدم الأمثلة المعروفة لدفن البشر.

في وقت سابق، اكتشف زوجان من مستكشفي الكهوف نظام كهف رايزينج ستار على بعد حوالي 30 ميلاً شمال غرب جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، بقايا هومو ناليدي، وهو إنسان غير معروف سابقًا وله أذرع قصيرة ودماغ يبلغ حجمه ثلث حجم الإنسان الحديث، يُعتقد أنه عاش منذ ما بين 240,000 إلى 500,000 سنة.

بعد فترة وجيزة، قاد لي بيرجر، عالم الحفريات البشرية بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، فريقًا من العلماء في عمليات تنقيب متعددة للكهوف تحت الأرض، حيث عثروا على عظام ما لا يقل عن 27 فردًا،

وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

عندما نشر بيرجر وزملاؤه النتائج الأولية التي توصلوا إليها في مجلة

eLifeلاحظوا أن بقايا الهياكل العظمية تغطي أرض غرفة عميقة داخل الكهف، وافترضوا أن هومو ناليدي نقل الجثث إلى هناك، وتخلص عمدًا من موتاهم.

وخلص الفريق إلى أن هومو ناليدي لم يقم ببساطة بإيداع الجثث في هذا الموقع فقط بل قام بدفن موتاهم في الكهف، لكن الخبراء مثل بول بيتيت، أستاذ علم آثار العصر الحجري القديم في جامعة دورهام والخبير في الممارسات الجنائزية لأشباه البشر، لم يقتنعوا بعد بهذه المزاعم

وقد ساد فى المعتقدات القديمة أن الموتى يمكن أن يقوموا من قبورهم، لذا استخدم الناس عبر التاريخ الصخور والقضبان الحديدية والمناجل والأقفال وغيرها من الطرق لمنع الجثث من العودة إلى الحياة، ويبدو أن هذه الممارسات متجذرة فى فكرة أنه إذا نهضت الجثة مرة أخرى فإنها قد تؤذى الأحياء.

وقد طرح العلماء العديد من النظريات حول سبب خوف الناس من الموتى، فربما كان البعض يشعر بالقلق من أن أولئك الذين ماتوا فى ظروف غير عادية كانوا أكثر عرضة للعودة مرة أخرى، وربما اعتقد آخرون أن الأشخاص الذين ماتوا بسبب أمراض معينة يمكن أن يستمروا فى نشرها بعد الموت، مهما كان السبب، وإليك بعض الطرق التى حاول بها الناس الاحتفاظ بالجثث فى قبورها، وجاء ذلك بحسب ما ذكر موقع هيستورى.





الدفن تحت الصخور

كان اليونانيون القدماء يشعرون بالقلق من أن الجسد، بمجرد دفنه، يمكن أن يقوم من بين الأموات باعتباره منتقمًا ويؤذي الأحياء، وتشير الاكتشافات الأثرية إلى أن اليونانيين القدماء حاولوا منع ذلك عن طريق دفن الجثث تحت أشياء ثقيلة، ففي مستعمرة يونانية قديمة في صقلية، تم العثور على قبرين يحتوي أحدهما على جثة شخص بالغ كان رأسه وأقدامه مغطاة بشظايا خزفية ثقيلة، أما الآخر فيحتوي على طفل كان جسده مغطى بخمسة أحجار كبيرة، واكتشف علماء الآثار هذه القبور في مقبرة يعود تاريخها إلى القرن الخامس إلى القرن الثالث قبل الميلاد.





وضع كتلة حديدية تخترق الصدر

كان الأوروبيون في العصور الوسطى يخشون من الموتى أيضًا، وتختلف الخرافات حول المخلوقات الشبيهة بمصاصي الدماء حسب المنطقة، وكانت هناك معتقدات متعددة حول كيفية التأكد من أن الجثة لن تقوم من بين الأموات لتمرض الأحياء أو تقتلهم، وفي مدينة بيربيريكون القديمة في بلغاريا، اكتشف علماء الآثار بقايا رجل من القرن الثالث عشر يحمل كتلة حديدية تمر عبر صدره، وكانت ساقه اليسرى منفصلة عن جسده ومستلقية بجانبه، بالإضافة إلى ذلك، حدد الباحثون هيكلين عظميين يعودان إلى القرن الرابع عشر في سوزوبول ببلغاريا مدفونين بقطعة معدنية أخرى تخترق جسديهما.

المنجل عبر الرقبة

هناك طريقة تاريخية أخرى لمنع الموتى من النهوض وهى دفن الجثة بمنجل على رقبته، ربما كانت هذه طريقة للتأكد من أنه إذا حاولت الجثة النهوض، فإنها ستقطع رأسها، وفى دراوسكو ببولندا، اكتشف علماء الآثار أربعة أشخاص مدفونين بالمناجل فى حناجرهم فى مقبرة استخدمت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، بالإضافة إلى ذلك، تعرف علماء الآثار على امرأة تحمل منجلًا عبر حوضها، بالإضافة إلى صخرة على رقبتها وعملة معدنية فى حلقها.





قفل حديدى على الأقدام

اكتشف علماء الآثار امرأة أخرى مدفونة بمنجل فى مقبرة تعود إلى القرن السابع عشر فى مدينة بيين ببولندا، لكن بالإضافة إلى المنجل كان هناك أيضًا قفل مربوط بإصبع قدمها الكبير، وبالقرب من قبرها، تعرف علماء الآثار على جثة أخرى بها قفل على قدمها، كانت هذه الجثة لطفل صغير تم دفنه ووجهه للأسفل، وتشير هذه الأقفال إلى أن من دفن هذه الجثث كان يخشى أن يقوموا مرة أخرى، ويريد تثبيتهم في قبورهم.

حرق الأعضاء

في القرن التاسع عشر انتشر مرض السل في جميع أنحاء نيو إنجلاند، ما تسبب فى سعال الناس دمًا والمعاناة من وفيات مؤلمة، في محاولة لوقف انتشار مرض السل بدأ بعض سكان نيو إنجلاند في استخراج جثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب المرض وحرق أعضائهم، لقد فعل سكان نيو إنجلاند ذلك لأنهم اعتقدوا أن الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض السل ربما كانوا ينشرون المرض بطريقة أو بأخرى إلى الآخرين بعد الموت.



