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لهذا السبب.. قد لا تعيد آبل ميزة Touch ID إلى أجهزة آيفون

11/23/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة آبل سلسلة آيفون إكس في عام 2017 والتي لم تأتي مزودة بميزة أمان Touch ID، ومع آيفون إكس، قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو ميزة جديدة للتعرف على الوجه والمعروفة باسم Face ID.



زعمت شائعات سابقة أن الشركة تخطط لإعادة ميزة Touch ID، ويشير تقرير جديد إلى أن تشكيلة آيفون 16 لن تحتوي على تقنية Touch ID حيث لا تخطط شركة Apple لإعادة هذه الميزة.



يأتى ذلك بينما لا تزال الشركة تستخدم Touch ID على طرازي iPad mini 6 وiPad Air، حيث تتوفر هذه الميزة فقط في متغيرات الميزانية لجهاز آيباد حيث تمت ترقية طرازات "Pro" بالفعل باستخدام ميزة Face ID.



وفي هذا الإطار، يدعي منشور شاركه خبير الدوائر المتكاملة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo (شاهدته MacRumors) أن شركة آبل ليس لديها خطط لإعادة Touch ID على آيفون لأنها أوقفت تصنيع الرقائق اللازمة لهذه التكنولوجيا، في حين تقدم شركة آبل Touch ID فقط على تشكيلة iPhone SE ذات الميزانية المحدودة.



وبصرف النظر عن هذا، فإن الشركة ليس لديها خطط لإعادة تقديم هذه الميزة في أي هاتف آيفون آخر.



علاوة على ذلك، قد تعمل آبل على تضمين مستشعرات كاميرا TrueDepth أسفل الشاشة، والذي قد يسمح لأجهزة آيفون بميزة نظام مصادقة Face ID أسفل الشاشة، والذي سيساعد في تقديم تجربة ملء الشاشة للمستخدمين.



وتعمل الشركة أيضًا على الجيل التالي من iPhone SE 4 ذو الأسعار المعقولة، وقد تقوم آبل أيضًا بإزالة ميزة Touch ID من سلسلة SE، كما من المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي القادم على جميع مكونات Face ID.



مع iPhone SE 4، قد تبتعد آبل عن Touch ID أو تقدم آلية جديدة تمامًا للمصادقة، حتى إذا كانت الشركة تستخدم أي نوع من آلية Touch ID، فلن يتم وضعها على زر الصفحة الرئيسية أو زر الطاقة.



وتستكشف الشركة خيارات لدمج Touch ID أسفل الشاشة على غرار تلك المتوفرة على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ولم يذكر التقرير ما إذا كانت شركة آبل ستستخدم Face ID أو Touch ID الموجود أسفل الشاشة لهواتفها الذكية القادمة، ومع ذلك تخطط الشركة لإجراء هذه التغييرات في عام 2026.












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