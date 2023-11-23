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الفرق بين استخدام إشارات الراديو وإشعاع الليزر فى نقل البيانات بالفضاء

11/23/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد وكالة ناسا لإنشاء نظام اتصالات ليزري ثنائي الاتجاه في محطة الفضاء الدولية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت ناسا محطة اتصالات ليزر إلى محطة الفضاء الدولية لاختبار كيفية استخدام أشعة الليزر عالية السرعة في مدار منخفض، ولكن ما الفرق بين استخدام الليزر وإشارات الراديو في نقل البيانات في الفضاء ولماذا تسعى ناسا للتوجه إلى الليزر.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستخدم الأقمار الصناعية الحالية إشارات الراديو للتواصل وتلقي الأوامر وإعادة البيانات إلى وحدات التحكم، وتعد موجات الراديو والليزر هما نوعان من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يمر عبر فراغ الفضاء بسرعة الضوء.



لكن الفرق هو أنه بما أن ضوء الأشعة تحت الحمراء عبارة عن موجة عالية التردد، فإن نظام الاتصالات الليزري الجديد التابع لناسا يمكنه نقل المزيد من المعلومات في الثانية.



يأخذ جهاز إرسال واستقبال ليزر الطيران البيانات على شكل بتات، ويقوم بتشفيرها في الفوتونات التي تشكل الليزر، وبالعودة إلى الأرض، يتم استقبال الإشارة عن طريق مجموعة كاشفات فائقة التوصيل وعالية الكفاءة والتي تحدد الفوتونات الفردية عند وصولها وتقوم بفك تشفير البيانات.



وبينما تنتقل الإشارة بسرعة الضوء، فإن المسافات الكبيرة التي تنطوي عليها تجعل من الصعب إرسال إشارة ليزر بدقة إلى جهاز استقبال على الأرض، لذلك تعمل الوكالة على إنشاء نظام يمكنها من ذلك ويحقق لها الفوائد التكنولوجية الأفضل لليزر.



ولعل الهدف النهائي هو دمج الليزر في نظام الاتصالات بأكمله لبناء شبكة أسرع وأكثر موثوقية في الفضاء.












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