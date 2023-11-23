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تعرف على الدورة الشمسية وعلاقاتها بالتوهجات على كوكب الأرض

11/23/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) تتمثل الشمس فى كرة ضخمة من الغاز الساخن المشحون بالكهرباء الذي يتحرك ويولد مجالًا مغناطيسيًا قويًا، ويمر هذا المجال المغناطيسي بدورة تسمى الدورة الشمسية، ما هي هذه الدورة وكيف تؤثر على العواصف والتوهجات الشمسية على كوكب الأرض ؟



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد الدورة الشمسية هي الدورة التي يمر بها المجال المغناطيسي للشمس كل 11 عامًا تقريبًا، قبل أن ينقلب تمامًا ويتبادل القطبان الشمالي والجنوبي للشمس مكانهما، ولعل الدورة الشمسية الحالية بدأت عام 2019 ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2030 تقريبا.



وكشفت وكالة ناسا، أنه مع تغير المجالات المغناطيسية للشمس، يتغير أيضًا مقدار النشاط على سطح الشمس، حيث تعد بداية الدورة الشمسية (الحد الأدنى للطاقة الشمسية) هي عندما يكون لدى الشمس أقل عدد من البقع الشمسية، ولكن مع مرور الوقت، يزداد النشاط الشمسي وعدد البقع الشمسية (الحد الأقصى للطاقة الشمسية).



على الرغم من أن سطح الشمس العنيف يأخذ مظهرًا أكثر هدوءًا ومثاليًا تقريبًا خلال الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، إلا أن هذا الهدوء الزائف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عواصف شمسية.



كما أن العواصف الشمسية خلال هذا الحد الأدنى من الطاقة الشمسية لا تزال تحدث بسبب حدوث التوهجات الشمسية، وهى انفجارات على الشمس عندما يتم إطلاق الطاقة المخزنة في المجالات المغناطيسية.



وتزداد أيضًا الانفجارات العملاقة على الشمس، مثل التوهجات الشمسية والانبعاث الكتلي الإكليلي، خلال الدورة الشمسية، وترسل هذه الانفجارات دفعات قوية من الطاقة والمواد إلى الفضاء والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات على الأرض، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسبب الانفجارات أضواء في السماء، تسمى الشفق القطبي، أو تؤثر على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الكهرباء على الأرض.
















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