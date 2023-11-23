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أفضل مهارات تكتسبها داخل لعبة Persona 5 Tactica

11/23/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Youm7) تعاملت سلسلة Persona دائمًا مع المهارات بطريقة فريدة، على الرغم من اختلافها عن شقيقتها الأكبر في لعبة JRPG، إلا أن لعبة Persona 5 Tactica تتبع نهجًا أكثر تقليدية قليلاً فيما يتعلق بكيفية حصولك على مهارات وقدرات جديدة، بدلاً من أن تكون مرتبطًا حصريًا برفع مستوى شخصيتك ودمجها معًا، هذه المرة كل شخصية من شخصياتك لديها شجرة مهارات خاصة بها تعمل من خلالها.



ويتم تقسيم الأشجار نفسها إلى فئات مختلفة، بما في ذلك الحركات العنصرية والتعزيزات السلبية
الذي يؤثر على نقاط الصحة والنقاط الذهنية والحركة، وفقا لتقرير digitartlend.



هذه الأشجار ليست معقدة للغاية، ولكن GP لا يأتي بهذه السهولة في بداية اللعبة، كما أن التخطيط لمسارك هو مجرد جزء آخر من التجربة التكتيكية التي تحتاج إلى إتقانها ، فيما يلي أفضل المهارات التي يمكنك الحصول عليها في لعبة Persona 5 Tactica والتي لن يتوقعها أعداؤك أبدًا.



في حين أن شجرة مهارات كل شخصية فريدة من نوعها، بمعنى أن الفروع لها أسماء مختلفة، فإن طريقة عملها متشابهة (باستثناء فوتابا)، والفرق الحقيقي الوحيد هو العنصر الذي تقوم بترقيته لكل شخصية محددة ، وتذكر أنه يمكنك دائمًا احترام شخصيتك إذا كنت تريد إعادة بنائها للحصول على مجموعة أقوى من المهارات.



مهارة الاستراحة


تحتاج كل شخصية إلى راحة، وهو أمر غير قابل للتفاوض تقريبًا، تمامًا كما هو الحال في الألعاب الرئيسية، تكون نقاط SP أو Mana الخاصة بك دائمًا في أعلى مستوياتها.



ويعد هذا مطلوبًا لاستخدام أي من قوى الشخصية الخاصة بك، والتي تعد إلى حد بعيد أكثر الحركات فتكًا لديك. نظرًا لكونك موردًا محدودًا، فسوف تضطر إلى انتقاء واختيار الوقت الذي يمكنك فيه إنفاقه لأنه لن يعود مجانًا.



وتعمل Soul Repose على تخفيف ذلك إلى حد ما عن طريق استعادة جزء من النقاط الذهنية الخاصة بك عندما تكون تلك الشخصية متخفية.





تعزيزات العناصر وهجمات العناصر ذات الهدف الواحد


الآن، لا داعي للقلق كثيرًا بشأن إلقاء التعويذات، فقد حان الوقت لتعزيزها ، ويعد مجرد زيادة القوة العنصرية لشخصيتك أمرًا رائعًا، ولكننا نقترح أيضًا التركيز على النسخة ذات الهدف الواحد من هجماتهم بدلاً من تلك التي يمكن أن تصيب أهدافًا متعددة. إنها أقوى، ولكنها في الواقع يمكنها إصابة أكثر من هدف إذا كانت قريبة بدرجة كافية ، بالإضافة إلى ذلك، ستكون سعيدًا بالضرر المتزايد الذي تتعرض له وحدة واحدة عند مواجهة الزعماء.



الشفاء


توجد أيضًا في شجرة الشخصية الرئيسية حركات الشفاء اعتمادًا على الشخصية، وستبدأ إما بحركة شفاء فردية أو متعددة الأهداف ثم تقوم بالترقية إلى إصدار أقوى والذي يصبح دائمًا تقريبًا متعدد الأهداف، بمجرد أن تعرف من تريد أن يكون معالجك، اجعله ينزل إلى هذا الفرع أولاً.



وتعد Futaba حالة فريدة في لعبة Persona 5 Tactica، وليس فقط بسبب شخصيتها، ولكن لديها مجموعة مختلفة تمامًا من المهارات عن أي شخص آخر وكلها هواة سلبيون يؤثرون على المجموعة بأكملها.



ولا يوجد سوى سبعة منها فقط، لكنها جميعها قوية جدًا ومكلفة بنفس القدر،
وستعمل هذه أحيانًا على استعادة نقاط الصحة أو النقاط الذهنية للفريق بأكمله أثناء المعركة، ويمكنها حتى منع الضربة القاتلة من الضرب مرة واحدة في كل معركة ، وبمجرد حصولك على الأساسيات مع فريقك الرئيسي، ابدأ في تقطيع شجرة Futaba.
















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