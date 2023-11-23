مسمى يشجع على التسوق العاطفي((الجمعة البيضاء)) تفتح الجيوب على مصاريعها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد‭: ‬ الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تعد‭ ‬آخر‭ ‬جمعة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬اليوم‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التسوق‭ ‬عالميًّا‭ ‬وفيه‭ ‬تضج‭ ‬الأسواق‭ ‬والمجمعات‭ ‬والشوارع‭ ‬بالمتسوقين‭ ‬قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬بسويعات‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يستعد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتسوقين‭ ‬لآخر‭ ‬جمعة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬والتي‭ ‬تلقب‭ ‬بـ«الجمعة‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬المسلمين‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬تسوق‭ ‬عالمي‭ ‬تصل‭ ‬فيها‭ ‬التخفيضات‭ ‬حتى‭ ‬90 ‭%‬ ‭.‬

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتسوقين‭ ‬أن‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬ليس‭ ‬حاجة‭ ‬ضرورية‭ ‬وإنما‭ ‬تسوق‭ ‬عاطفي‭ ‬بحت‭ ‬والسبب‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬نفسي‭ ‬بسبب‭ ‬التعرض‭ ‬المباشر‭ ‬وبكثرة‭ ‬الى‭ ‬اللافتات‭ ‬التسويقية‭ ‬المشجعة‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

وينفي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتسوقين‭ ‬الشراء‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬العاطفة‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإعلانات‭ ‬التسويقية‭ ‬لا‭ ‬تستدرجنا‭ ‬ونشتري‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬بحاجته‭ ‬فقط‭ ‬ونستغل‭ ‬العروض‭ ‬والتخفيضات‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ونقتصد‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬مجمع‭ ‬الرأيين‭ ‬تؤكد‭ ‬حوراء‭ ‬عباس‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬أتسوق‭ ‬في‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬لكونها‭ ‬عادة‭ ‬غذيتها‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬ليست‭ ‬بقليلة‭ ‬ويصعب‭ ‬عليَّ‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬التسوق‭ ‬لكونها‭ ‬طقوسا‭ ‬محببة‭ ‬إلى‭ ‬قلبي‭ ‬أنا‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الفتيات‮»‬‭. ‬

لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬التسوق‭ ‬العاطفي‭ ‬ولكن‭.. ‬تقول‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬لا‭ ‬يضر‮»‬‭!‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬تعتقد‭ ‬نور‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬الإناث‭ ‬هن‭ ‬الفئة‭ ‬الأكثر‭ ‬تسوقا‭ ‬والفئة‭ ‬الأكثر‭ ‬استمتاعا‭ ‬بأجواء‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬وتقول‭: ‬‮«‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬السيدات‭ ‬أكثر‭ ‬فئة‭ ‬تتسوق‭ ‬بعاطفة‭ ‬في‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬لكوننا‭ ‬نشعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الداخلي‭ ‬وتؤكد‭ ‬نور‭ ‬أنها‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬فترة‭ ‬تفضل‭ ‬التسوق‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭ ‬للترفيه‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭.‬

وتثني‭ ‬نور‭ ‬على‭ ‬التفاوت‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬فمنها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غال‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المتوسط‭ ‬والمحدود‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬التسويقية‭ ‬وترى‭ ‬نور‭ ‬أن‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬باختلافها‭ ‬فرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬منتجات‭ ‬وبضائع‭ ‬مخفضة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬العوائل،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التخفيضات‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقة‭ ‬للشراء‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬زخم‭ ‬إعلاني‭ ‬بغرض‭ ‬جذب‭ ‬المستهلكين‭ ‬وعروض‭ ‬مكررة‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬أعد‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬ترفيها‭ ‬نفسيا‭ ‬لوجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الميزانية‭ ‬المحدودة‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحاجات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هدر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأموال‮»‬‭.‬

وتفضل‭ ‬الأحمد‭ ‬الخصومات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الـ‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬المنتج‭ ‬الأصلي‭ ‬لكونها‭ ‬محفزا‭ ‬شرائيا‭ ‬للسلعة‭ ‬والسبب‭ ‬أن‭ ‬المنتج‭ ‬يباع‭ ‬بنصف‭ ‬السعر‭ ‬الأساسي‭ ‬وتعتبره‭ ‬صفقة‭ ‬مربحة‭ ‬تعوض‭ ‬عن‭ ‬التسوق‭ ‬العاطفي‭.‬

وعلى‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬تقول‭ ‬زهراء‭ ‬المرهون‭: ‬‮«‬تجذبني‭ ‬العروض‭ ‬التسويقية‭ ‬ولكنني‭ ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أتسوق‭ ‬بحذر‭ ‬وأشتري‭ ‬الأولويات‭ ‬من‭ ‬احتياجاتي‭ ‬فقط،‭ ‬ولذلك‭ ‬أفضل‭ ‬التسوق‭ ‬بالإنترنت‭ ‬لأنتقي‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬اقتناصه‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬السنوية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬المرهون‭ ‬أفضل‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬تجنبا‭ ‬للازدحام‭ ‬والاصطفاف‭ ‬في‭ ‬الطوابير‭ ‬الطويلة‭ ‬أمام‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وأشجع‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لكونه‭ ‬يسمح‭ ‬لي‭ ‬بمراجعة‭ ‬قراري‭ ‬الشرائي‭ ‬والتفكير‭ ‬بهدوء‭ ‬خلال‭ ‬التسوق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التشويش‭ ‬من‭ ‬الازدحام‭ ‬المشجع‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬العاطفي‭. ‬

وحول‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤه‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬أجابت‭ ‬المرهون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شراء‭ ‬الأجهزة‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬والمعدات‭ ‬الغالية‭ ‬الثمن‭ ‬صفقة‭ ‬سنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أفوتها‭ ‬وأحرص‭ ‬على‭ ‬اقتناء‭ ‬ما‭ ‬أحتاجه‭ ‬فقط‭ ‬وأدع‭ ‬الكماليات‭ ‬جانبا‮»‬‭.‬

وتوافقها‭ ‬الرأي‭ ‬لطيفة‭ ‬حمد‭ ‬المقهوي‭ ‬وتقول‭: ‬‮«‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬صفقة‭ ‬مربحة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التسوق‭ ‬بحذر‭ ‬وللاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬الكماليات‮»‬‭.‬

وتنتقد‭ ‬المقهوي‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬عروضا‭ ‬وهمية‭ ‬وعروضا‭ ‬على‭ ‬بضاعة‭ ‬رديئة‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬خصم‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬مع‭ ‬مراعات‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جودتها‭ ‬وسمعة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‮»‬‭. ‬

وتتفق‭ ‬وديعة‭ ‬علي‭ ‬ربيع‭ ‬معهم‭ ‬بالرأي‭ ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬الجمعة‭ ‬البيضاء‭ ‬فرصة‭ ‬تجارية‭ ‬لمن‭ ‬يكبح‭ ‬رغبة‭ ‬التسوق‭ ‬العاطفي‭ ‬ويبدلها‭ ‬بالتسوق‭ ‬الضروري‭. ‬

وترى‭ ‬ربيع‭ ‬أن‭ ‬الخصومات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬تتكرر‭ ‬وبالأخص‭ ‬على‭ ‬البضاعة‭ ‬الموسمية‭ ‬والبضائع‭ ‬المعروفة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ثمنها‭ ‬على‭ ‬الدوام‭. ‬

وتفضل‭ ‬ربيع‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬منتجا‭ ‬واحصل‭ ‬على‭ ‬الآخر‭ ‬مجانا‮»‬‭ ‬لكونها‭ ‬صفقة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منتجين‭ ‬بسعر‭ ‬منتج‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

وبدورها‭ ‬أكدت‭ ‬الخبير‭ ‬المصرفي‭ ‬الدكتورة‭ ‬غنية‭ ‬الدرازي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬فترة‭ ‬مثيرة‭ ‬لمشغوفي‭ ‬التسوق‭ ‬وللعامة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬خصومات‭ ‬وصفقات‭ ‬رائعة‭ ‬وأنصح‭ ‬المتسوقين‭ ‬بوضع‭ ‬قائمة‭ ‬بالسلع‭ ‬الأساسية‭ ‬المرغوب‭ ‬في‭ ‬شرائها‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬أسعارها‭ ‬السابقة‭ ‬ومقارنة‭ ‬الأسعار‭ ‬بين‭ ‬المتاجر‭ ‬والمنصات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المختلفة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬سعر‭. ‬

وتابعت‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬وضع‭ ‬ميزانية‭ ‬محددة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ينجرف‭ ‬المتسوق‭ ‬وراء‭ ‬حماسة‭ ‬الحدث‭ ‬والعروض‭ ‬المغرية‭ ‬وتجنب‭ ‬شراء‭ ‬الاحتياجات‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭.‬

وتقدم‭ ‬الدرازي‭ ‬نصيحة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬وتقول‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬البضائع‭ ‬الغالية‭ ‬الثمن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬وشروط‭ ‬استبدال‭ ‬أو‭ ‬استرجاع‭ ‬البضاعة‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬الشراء‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬يجب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التسوق‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الموثوقة‭ ‬واستخدام‭ ‬طرق‭ ‬دفع‭ ‬آمنة‭ ‬وتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الاحتيالية‭ ‬ومن‭ ‬الرسائل‭ ‬البريدية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتجنب‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬المشبوهة‭ ‬والروابط‭ ‬والمواقع‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬سرقة‭ ‬المعلومات،‭ ‬وضرورة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عنوان‭ ‬الموقع‭ ‬وقراءة‭ ‬آراء‭ ‬المتسوقين‭ ‬الآخرين‭ ‬وتقييمهم‭ ‬للموقع‭ ‬والمنتج‭ ‬المرغوب‭ ‬في‭ ‬شرائه‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬الموقع‭ ‬ومن‭ ‬جودة‭ ‬المنتج‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬الدفع‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬كذلك‭ ‬شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬ازدحاما‭ ‬شديدا‭ ‬وبالأخص‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬حيث‭ ‬تفتحت‭ ‬الأبواب‭ ‬على‭ ‬مصاريعها‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬عجاف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المستهلكين‭ ‬وشهدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حينها‭ ‬انتعاشا‭ ‬تجاريا‭ ‬كبيرا‭. ‬