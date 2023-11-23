وزير الأشغال: الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفقد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وذلك بحضور علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والمهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، والنائب حسن إبراهيم ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وسلمان محسن العضو البلدي ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية.
واطلع الوزير خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، ومنها مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 439 في منطقة السهلة والذي سيخدم 24 عقاراً، ومشروع تسوية الطريق 1503 والطرق المحيطة به بمجمع 715 في منطقة الرملي والذي يخدم 144 عقاراً، إضافة إلى مشروع تسوية الطرق 3338-3324 بمجمع 433 في منطقة جبلة حبشي والذي يخدم 53 عقاراً.
وأكد وزير الأشغال أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة وتحقيق الأهداف المنشودة، والتي هي من ضمن برنامج الحكومة، مشيداً بمستوى الإنجاز المتحقق لتنفيذ تلك المشاريع والتي ستسهم في خدمة أفراد المجتمع.
من جانبه، نوّه علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بالحرص على مواصلة تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد على أهمية الزيارات الميدانية للاطلاع على سير العمل في المشاريع التنموية التي تحقق الرؤى والتطلعات المستقبلية والمستدامة، عبر التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية والتعاون البنّاء.
وبدوره، أكد النائب حسن إبراهيم ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية على أهمية التواصل والتنسيق المستمر ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة تطوير المشروعات التنموية لاسيما ذات العلاقة بالارتقاء بمستوى البنية التحتية وتسريع وتيرة إنجازها، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
فيما أشار سلمان محسن العضو البلدي ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، إلى أن المجالس البلدية تضع مشاريع تطوير البنية التحتية واستدامتها وتحديداً تطوير الطرق وإنشاء وتطوير الصرف الصحي على رأس الأولويات لما تشكله من ضرورة رئيسية وتخدم تطلعات المواطنين في توفير بنى تحتية ومشاريع تنموية رائدة تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن.
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