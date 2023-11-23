وزير الأشغال: الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفقد‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والمهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬والنائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وسلمان‭ ‬محسن‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭. ‬

واطلع‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬حالياً‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬الحزمة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتطوير‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والبلديات،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بمجمع‭ ‬439‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السهلة‭ ‬والذي‭ ‬سيخدم‭ ‬24‭ ‬عقاراً،‭ ‬ومشروع‭ ‬تسوية‭ ‬الطريق‭ ‬1503‭ ‬والطرق‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬بمجمع‭ ‬715‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرملي‭ ‬والذي‭ ‬يخدم‭ ‬144‭ ‬عقاراً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬تسوية‭ ‬الطرق‭ ‬3338‭-‬3324‭ ‬بمجمع‭ ‬433‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبلة‭ ‬حبشي‭ ‬والذي‭ ‬يخدم‭ ‬53‭ ‬عقاراً‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمستوى‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتحقق‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬نوّه‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمستدامة،‭ ‬عبر‭ ‬التنسيق‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتفعيلاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتعاون‭ ‬البنّاء‭.‬

وبدوره،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬لاسيما‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجازها،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

فيما‭ ‬أشار‭ ‬سلمان‭ ‬محسن‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬تضع‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬واستدامتها‭ ‬وتحديداً‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬وإنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الأولويات‭ ‬لما‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬رئيسية‭ ‬وتخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬رائدة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬الوطن‭.‬