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مناقصة بـ4 ملايين دينار لتقديم خدمات الضيافة والتموين لحلبة البحرين

11/23/2023 11:25:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬امس‭ ‬مظاريف‭ ‬9‭ ‬مناقصات‭ ‬لـ9‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لشركة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬لخدمات‭ ‬استشارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الكلفة‭ ‬لمشروع‭ ‬مدينة‭ ‬مائية‭ ‬في‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بيكر‭ ‬وليكنز‭ ‬وسميث‭ ‬القابضة‭ ‬المحدودة‭ ‬فرع‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬29 ‭,‬ 636‭ ‬الف‭ ‬دينار‭.‬

وتدعو‭ ‬شركة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الاستشاريين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬لخدمات‭ ‬استشارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ادارة‭ ‬الكلفة‭ ‬لمشروع‭ ‬مدينة‭ ‬مائية‭ ‬في‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للبنود‭ ‬والأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬المرفقة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬والتموين،‭ ‬وتقدم‭ ‬مطعم‭ ‬مانجمنت‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭
‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1 ‭,‬ 770‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭
‬تقدم‭ ‬منتجع‭ ‬سبا‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭
‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬و390‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وترغب‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬ BIC ‭) ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬مورد‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬والتموين‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ (‬3‭) ‬سنوات‭ (‬2023‭ - ‬2026‭) ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمتطلبات‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬سيكون‭ ‬التعيين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مناقصة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لتغطية‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬لموظفي‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬للـتأمين‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬269 ‭,‬ 183‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ويتم‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العطاءات‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭ ‬لأغراض‭ ‬مساعدة‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬اقتراحه‭ ‬الخاص‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمناقصة‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ (‬2024-2026‭) ‬ولا‭ ‬تدعي‭ ‬أنها‭ ‬شاملة‭ ‬أو‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬المحتمل‭. ‬يسعى‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بموجب‭ ‬طلب‭ ‬الاقتراحات‭ ‬هذا،‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ ‬مدة‭ (‬3‭) ‬سنوات‭ ‬فعالة‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تجديد‭ ‬2‭ ‬سنة‭ ‬إضافية‭ (‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬متبادل‭). ‬يسعى‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بموجب‭ ‬طلب‭ ‬الاقتراحات‭ ‬هذا،‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتغطية‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ (‬3‭) ‬سنوات‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تجديد‭ ‬لسنتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬متبادل‭.‬

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