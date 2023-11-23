مناقصة بـ4 ملايين دينار لتقديم خدمات الضيافة والتموين لحلبة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، امس مظاريف 9 مناقصات لـ9 جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة لشركة بلاج الجزائر للتطوير العقاري لخدمات استشارات في مجال إدارة الكلفة لمشروع مدينة مائية في بلاج الجزائر، وتقدمت شركة بيكر وليكنز وسميث القابضة المحدودة فرع شركة أجنبية بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 29 , 636 الف دينار.
وتدعو شركة بلاج الجزائر للتطوير العقاري الاستشاريين من ذوي الخبرة إلى تقديم عطاءاتهم لخدمات استشارات في مجال ادارة الكلفة لمشروع مدينة مائية في بلاج الجزائر، وذلك وفقًا للبنود والأحكام الواردة في وثائق المناقصة المرفقة.
كما تنافست 5 شركات على مناقصة لحلبة البحرين الدولية لتقديم خدمات الضيافة والتموين، وتقدم مطعم مانجمنت بأقل العطاءات
بقيمة تبلغ 1 , 770 ألف دينار، بينما
تقدم منتجع سبا قصر العرين بأعلى العطاءات
بقيمة تبلغ 4 ملايين و390 ألف دينار.
وترغب حلبة البحرين الدولية ( BIC ) في تعيين مورد لتقديم خدمات الضيافة والتموين لحلبة البحرين الدولية لمدة ثلاث (3) سنوات (2023 - 2026) وذلك وفقًا للمتطلبات والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة. سيكون التعيين عن طريق مناقصة.
بينما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحها مجلس التنمية الاقتصادية لتغطية التأمين الصحي لموظفي مجلس التنمية الاقتصادية، وتقدمت شركة التكافل للـتأمين بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 269 , 183 ألف دينار.
ويتم تقديم المعلومات المدرجة في طلب تقديم العطاءات هذا فقط لأغراض مساعدة مقدم العطاء المحتمل في تقديم اقتراحه الخاص لتقديم الخدمات فيما يتعلق بمناقصة التأمين الطبي (2024-2026) ولا تدعي أنها شاملة أو تحتوي على جميع المعلومات التي قد يحتاج إليها مقدم العطاء المحتمل. يسعى مجلس التنمية الاقتصادية، بموجب طلب الاقتراحات هذا، إلى شراء الخدمات اللازمة لتغطية التأمين الطبي مدة (3) سنوات فعالة 2024 مع إمكانية تجديد 2 سنة إضافية (بناءً على اتفاق متبادل). يسعى مجلس التنمية الاقتصادية، بموجب طلب الاقتراحات هذا، إلى شراء الخدمات اللازمة لتغطية التأمين الطبي مدة ثلاث (3) سنوات ابتداءً من 2024 مع إمكانية تجديد لسنتين إضافيتين بناء على اتفاق متبادل.
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