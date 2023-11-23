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سعاد الإمام تغطي الأحداث الميدانية والإخبارية بشكل يومي من القطاع

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجت مراسلة تلفزيون الكويت في قطاع غزة سعاد الإمام من قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الكويت التخصصي في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.
وقالت الإمام في تصريح لـ «كونا» إنها نجت مع الطاقم الصحافي الذي كان يرافقها خلال تواجدهم أمام بوابه «مستشفى الكويت التخصصي» بمدينة رفح إثر غارة على أحد المنازل المجاورة للمستشفى.
وأضافت الإمام أن القصف كان عنيفا جدا حيث دمر المنزل فوق رؤوس ساكنيه ما خلف سته شهداء ونحو 25 جريحا، كما تساقطت الشظايا والأحجار عليهم خلال تغطيتهم للمساعدات الطبية المقدمة من الكويت.
وتعمل الإمام مراسلة لإذاعة وتلفزيون الكويت منذ 20 عاما وتغطي الأحداث الميدانية والإخبارية بشكل يومي من قطاع غزة.
ووفقا للاحصائيات فقد استشهد أكثر من 60 صحافيا وأصيب عشرات آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي كما دمرت عشرات المنازل الخاصة بالصحافيين ومكاتبهم في كافة المحافظات الفلسطينية.

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