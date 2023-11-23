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زلزال سياسي في هولندا اليمين المتطرف يسعى لتشكيل ائتلاف حكومي بعد فوزه الهائل في الانتخابات

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ زعيم حزب «الحرية» اليميني المتطرف في هولندا غيرت فيلدرز مهمة شاقة لجذب خصومه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد فوزه «الهائل» في الانتخابات التشريعية الذي أحدث زلزالا ليس في الداخل والخارج.
وفاز حزب الحرية بـ 37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة ومتفوقا على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.
وحلت خلفه كتلة اليسار بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.
وأمام فيلدرز (60 عاما) حاليا مهمة شاقة تتمثل في محاولة تشكيل ائتلاف ناجح، واستمالة خصوم رفضوا بشكل قاطع الانضمام لحكومة بزعامة حزب الحرية قبل الانتخابات.
وبخصوص السياسة الخارجية تبدو أوجه الشبه واضحة بين فيلدرز وسياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث يرفع برنامج حزب الحرية شعار «هولندا أولا».
ويتوجب على فيلدرز يجمع 76 مقعدا ضروريا لتشكيل غالبية في البرلمان المؤلف من 150 مقعدا. فقد استبعد فرانس تيمرمانز زعيم تحالف «اليسار - البيئيين» الذي حل في المرتبة الثانية، فكرة الانضمام إلى ائتلاف يقوده حزب الحرية، قائلا إن واجبهم الآن «الدفاع عن الديموقراطية» في هذا البلد.
من ناحيته، قال السياسي الشعبوي المناهض للفساد بيتر أومتسيغت، الذي حصل حزب «العقد الاجتماعي الجديد» بزعامته على 20 مقعدا، إنه «منفتح» على محادثات، معترفا في الوقت نفسه بأنها لن تكون سهلة.
أما ديلان يسيلغوز التي حصل «حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية» (يمين الوسط) بزعامتها على 24 مقعدا، فأبدت تحفظا ليلة الانتخابات، وقالت إن على فيلدرز أن يرى ما إذا كان بإمكانه تشكيل ائتلاف.
وكانت قد فتحت الباب أمام فيلدرز للانضمام لحكومة بقيادة حزبها، لكنها أكدت أنها لن تنضم لحكومة يتزعمها.
وخيمت على وسائل الإعلام الهولندية حالة من الذهول من هامش فوز فيلدرز.
وعلى صعيد ردود الأفعال الخارجية قوبل الفوز الساحق غير المتوقع للحزب الحرية الهولندي بتهنئة من قادة اليمين المتطرف في كل من فرنسا والمجر، لكن سيثير ذلك على الأرجح مخاوف في بروكسل، ففيلدرز مناهض لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ويريد استفتاء على خروج هولندا من الكتلة.
وسارع رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان إلى الترحيب بـ «رياح التغيير» عقب صدور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع، فيما هنأت زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي مارين لوبن فيلدرز وحزبه على «أدائهما المذهل» في الانتخابات.
وقال حبيب القدوري من «مؤسسة العمل المشترك للمغاربة في هولندا» لوكالة الأنباء الهولندية «لا أعلم ما إذا كان المسلمون مازالوا بأمان في هولندا. أشعر بالقلق بشأن هذا البلد».

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