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القسام دمرنا 335 آلية للعدو منذ بدء عدوانه على غزة

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال أبوعبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنه تم تدمير 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان الاسرائيلي حتى اليوم الـ 48 من معركة «طوفان الأقصى»، مؤكدا إفشال «خطة العدو في تحقيق الانتصار السريع في غزة».
وأضاف أبوعبيدة، في كلمة مصورة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية عشية بدء اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس»: «ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا».
واستطرد: «في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم. مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو. أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى. واستهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد».
وتابع أبو عبيدة: بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم القتالية والعدو لايزال يخفي خسائره العسكرية.
ولفت إلى أن «كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة»، مضيفا «خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي».
وشدد أبوعبيدة بالقول «جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان»، و«ندعو كل أحرار العالم إلى إرباك العدو في كل مكان».
وأردف قائلا «نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو، وندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة. وندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم».

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