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بيونغ يانغ تصعد مع سيئول بتعزيز وجودها العسكري على الحدود وإطلاق باليستي

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كوريا الشمالية تعزيز وجودها العسكري عند الحدود مع كوريا الجنوبية بعدما وضعت في المدار قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس.
وقال جهاز الاستخبارات الوطنية الكوري الجنوبي في تقرير أمام البرلمان امس، إن قمر بيونغ يانغ «وضع في مسار مداري».
وأوضح الجهاز أن كوريا الشمالية استفادت من مساعدة روسيا.
وأطلقت كوريا الشمالية امس أيضا صاروخا باليستيا، إلا أن الاطلاق فشل بحسب هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.
كما أعلنت بيونغ يانغ قرارا بالاستئناف الفوري لجميع الإجراءات العسكرية التي تم تعليقها بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.
وكانت سيئول علقت سيئول جزئيا امس الأول اتفاقا عسكريا أبرم في 19 سبتمبر 2018 مع كوريا الشمالية لتجنب وقوع حوادث عسكرية على طول الحدود بين الكوريتين من خلال إقامة «مناطق عازلة» بحرية خصوصا، ونشرت على الفور «وسائل مراقبة واستطلاع» عند هذه الحدود. ووصفت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إجراءات سيئول بأنها «متهورة»، معلنة أنه يعلق أيضا اتفاق 2018 بكامله.
وأضافت «سنعود عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في كل المناطق البرية والبحرية والجوية، وسننشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متطورة في المناطق الحدودية».
وأضافت الوزارة أنها «لن تتقيد» بعد الآن باتفاق 2018.
وجددت الوزارة القول إن إطلاق القمر الاصطناعي يندرج في إطار «حق الدفاع عن النفس» ونددت بـ «ردة الفعل الهيستيرية جدا» لسيول.
وشددت على أن الجنوب «يجب أن يدفع غاليا ثمن الاستفزازات السياسية والعسكرية غير المسؤولة والخطرة التي دفعت الوضع الحالي إلى مرحلة خارجة على السيطرة».
ورأى رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ مو-جين أن عملية إطلاق الصاروخ مؤشر إلى أمور أخرى.
وأضاف «من أجل التأكيد أن تعليق الاتفاق ليس مجرد كلام يتوقع حصول عرض قوة من انتهاك الحدود البحرية ونشر مدفعية ساحلية وإلقاء منشورات وإطلاق صواريخ مختلفة».
وأضاف «سيزيد تاليا احتمال حصول مواجهات عسكرية عرضية على طول الخط التماس العسكري، فضلا عن خطر أن تتحول نزاعات مسلحة عرضية إلى حرب».

MENAFN23112023000130011022ID1107480134

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