-->

Friday, 24 November 2023 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتفاق على تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل نصر مؤقت لبايدن

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشكّل الاتفاق بين إسرائيل وحماس على هدنة في قطاع غزة وتبادل للرهائن والمعتقلين نصرا ديبلوماسيا للرئيس الأميركي جو بايدن.
لكن بايدن الذي يبذل جهودا كبيرة على المستوى الشخصي، مازال بعيدا عن تحقيق نتائج مهمة في سبيل احتواء الصراع في ظل عدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار، وعن أسس حل يلي هذه المرحلة. ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الديموقراطي الذي يعد الداعم الأول لإسرائيل، أنه «راض تماما» عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية، بعد 5 أسابيع من المفاوضات «المرهقة للغاية»، وفق مسؤول أميركي.
وفي السياق، قالت واشنطن إنها تتوقع أن يسمح هذا الاتفاق بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المحاصرين في الصراع في قطاع غزة. ويحظى الإعلان عن اتفاق بصدى خاص في الولايات المتحدة عشية عطلة «عيد الشكر»، خصوصا أن من بين الرهائن الذين سيطلق سراحهم مواطنين أميركيين من بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.
وفي هذا الإطار، سارع فريق الرئيس جو بايدن إلى تسليط الضوء على «ديبلوماسية دؤوبة وجهود متواصلة من قبل الولايات المتحدة»، وفق وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه شعبية بايدن الذي يقوم بحملة لإعادة انتخابه، انخفاضا يعود في جزء منه إلى انتقادات تطوله من الشباب بسبب دعمه لإسرائيل خصوصا.
في الواقع، لم تتوقف الولايات المتحدة عن زيادة ضغوطها في الأسابيع الأخيرة على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت كان الوضع في غزة يتدهور بشكل أكبر وفي مواجهة «عدد كبير جدا» من الضحايا المدنيين الفلسطينيين. ومنذ السابع من أكتوبر، تجاوزت 14 ألف قتيل 70% منهم من النساء والأطفال، فيما توقف عدد القتلى الإسرائيليين عند 1200 شخص قتلوا يوم هجوم حماس على الجانب الإسرائيلي، دون احتساب عدد الجنود المشاركين في الحرب.
وقال ماكس بوت من «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن، إنه «من خلال دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ورفض الدعوات لوقف إطلاق النار، اكتسب بايدن مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي، مما يسمح له بالضغط على إسرائيل لتقديم مساعدات أكبر للمدنيين الفلسطينيين».
وأضاف على إحدى المدونات: «إنه يقوم بذلك حتى لو كلفه الأمر خسارة الدعم في معسكره الخاص».
ويأتي ذلك في وقت ترتفع المزيد من الأصوات في الولايات المتحدة، خصوصا من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي، لدعوة الرئيس الأميركي إلى أن يكون أكثر حزما في مقاربته لحليفه الإسرائيلي.
وفي رسالة وجهت الإثنين إلى بايدن، أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين عن قلقهم من أن «المعاناة المتزايدة والمتواصلة في غزة.. ستؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة وإلى تقويض التحالفات الإقليمية».
واعتبروا أنه يجب على إدارة بايدن أن «تضع بشكل عاجل رؤية لمستقبل إسرائيل وفلسطين، وكذلك للدور الذي ستلعبه بلادنا للتشجيع على حل سلمي وعلى إعادة الإعمار».
كذلك، دعوا البيت الأبيض إلى الضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح معبر كرم أبوسالم بين إسرائيل وغزة. وفي الوقت الحالي، فإن النقطة الوحيدة للدخول إلى قطاع غزة، هي عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.

MENAFN23112023000130011022ID1107480133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث