-->

Friday, 24 November 2023 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرب إسرائيل على غزة ستكلفها 48 مليار دولار

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت «ليدر كابيتال ماركتس»، في تقرير لها نقلته قناة «الجزيرة»: إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، في حين تدفــع الولايات المتحدة الباقي على شكـــل مساعــــدات عسكريـــة.
ويعد هذا التقدير أقل من تقديرات سابقة، منها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي الحكومي في تقرير له قبل أيام، أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل أي ما يقارب 54 مليار دولار.
وفي أكتوبر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

MENAFN23112023000130011022ID1107480131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث