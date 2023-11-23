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قطر تعلن بدء سريان هدنة غزة اليوم نأمل أن تقود لإنهاء الحرب

11/23/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية القطرية أمس ان الهدنة المرتقبة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستبدأ صباح اليوم بعد تأجيلها لعدة ساعات بسبب «تفاصيل اللحظات الخيرة» وسط دعوات دولية لعدم تأخيرها.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي»، مؤكدا ان «الاتفاق يشمل إيقافا كاملا للأعمال العدائية 4 أيام وأي استئناف لها سيعتبر خرقا»، معلنا أن الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.
وأمل الأنصاري أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم. وأضاف في مؤتمر صحافي: نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك.
وكشف ان الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال، وقال انه في أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية «الرهائن»، وان الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الرهائن.
وقال المتحدث إن «هدفنا الرئيس من الاتفاق أن يكون دافعا لمزيد من الهدن ويقود إلى إنهاء الحرب»، معلنا أنه «سيبدأ دخول المساعدات فورا عبر معبر رفح وأملنا أن تدخل أكبر كمية ممكنة منها»، وأن خطوط التواصل ستبقى مفتوحة، حيث سينقل أي انتهاك للطرف المسؤول فورا للتراجع عنه، وأمل ألا يحدث أي تأخير وأن تبدأ الهدنة في موعدها.
بدورها، أكدت حركة «حماس» الموعد ذاته، وقالت في بيان انها «تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من القسام والمقاومة والعدو الصهيوني»، وسيتم خلال هذه الفترة «الإفراج عن 50 أسيرا صهيونيا من النساء والأطفال دون الـ 19 عاما» وفي المقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن «3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال».
وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، إنه «سيتم خلال الهدنة توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة». وأكدت أنه «خلال الهدنة يكف الطيران المعادي عن التحليق 6 ساعات يوميا من 10 صباحا حتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال» أيضا.
وأضافت «الكتائب» أنه سيتم «إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات من الوقود وغاز الطهي يوميا لكل مناطق القطاع».
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استلام قائمة أولية بأسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.
وقال إن «إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين».
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين أمس أن اتفاق الهدنة، لن يبدأ سريانه قبل الجمعة، بعد أن قالوا إنه سيبدأ في العاشرة من صباح أمس.
وقال مسؤول فلسطيني قال لوكالة «فرانس برس» إن التأخير في بدء سريان الهدنة «له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم».
وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أكد كذلك أن الإفراج عن المحتجزين لن يبدأ «قبل الجمعة».
وكانت فرنسا دعت أمس، إلى «التنفيذ الكامل» للاتفاق «دون مزيد من التأخير».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن باريس تدعو مجددا إلى «الإفراج الفوري عن كل الرهائن».
وأضافت «ندعو إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل»، مشددة على أن انتظار عائلات الرهائن كان «قاسيا ولا يطاق».
وذكرت أن ثمانية فرنسيين كانوا في إسرائيل أصبحوا في عداد المفقودين و«جزءا منهم» رهائن.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن مدمرة أميركية اعترضت صباح أمس أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيرة مفخخة عديدة أطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى «سنتكوم» في منشور بالعربية على منصة «إكس»: «أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة (يو إس إس توماس هودنر) عدة طائرات هجومية من دون طيار أحادية الاتجاه أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».
وأضافت أن الطائرات المسيرة «تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر. لم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة».
ولم توضح «سنتكوم» في بيانها وجهة الطائرات المسيرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأمس الأول أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب الدولة العبرية.
وكان متمردو الحوثي احتجزوا قبل أيام سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.

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