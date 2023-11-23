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البخلاء

11/23/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الطبيعة البشرية خليط من الصفات النبيلة والسيئة، فالجسد الإنساني يحتضن التناقضات، وهناك من استطاع «سقي» بذور الخلق النبيل، وجفف ينابيع الخلق الذميم، حتى تحولت نفسه إلى نفس نبيلة كارهة للمساوئ، وهناك من استسلم للخلق الذميم وتعاطى معه بكل أريحية، وجفى وتناسى الخلق الكريم، حتى تحولت نفسه إلى عشق المساوئ!
إذن، هي طبائع مختلفة، وتختلف مع تعاطي كل إنسان معها، وكل إنسان مسؤول عن نوعية الشيء الذي يريد ترسيخه في نفسه، إن كان نبيلا أو سيئا.
ومن أسوأ الصفات أن يكون الإنسان بخيلا، وبخيلا بكل شيء!، بخيلا في المشاعر الطيبة والكريمة، فلا يحرم، ولا يكرم، ولا يأمر بخير، ولا يدعم الفضيلة، ولا يحث على مكارم الأخلاق والمعروف، ولو بكلمة، ومثل هذا وأشكاله قد يصدق عليهم وصف بعض أوساط المجتمع في كلمة شعبية مختصرة، وهي: «الجعوص»، و«الجعص» هو وصف يطلق على شديد البخل الذي لا يتفاعل أي تفاعل إيجابي نحو الغير، وليس به سمة من سمات الكرم!
ومن المعيب ألا يكون الإنسان «كريما» ويميل إلى «الشح»، ولا أقصد بالكرم هنا المفهوم الضيق له، بل أقصد المفهوم الواسع للكرم، والذي منه «الكلمة الطيبة»، فالكلام الطيب خير من أموال تمنح، أحيانا كثيرة!
***
نعود إلى موضوع «الجعوص»، أي أصحاب البخل المتناهي، فعلينا جميعا العمل على تحييد «الجعوص» من كل موطن ومكان، حتى يأمن المجتمع على نفسه!
فعندما يكون الإعلامي «جعص»، أي بخيل من حيث المادة الإعلامية الهادفة، فإنه سوف يبث الجهل والفشل والخطأ والضياع في المجتمع، فيتضرر.
وحين يكون السياسي «جعص»، فلن تجد منه إلا الاهتمام بنفسه ومصالحه، وسوف يعمل على تضييق سبل الراحة على البشرية، لأنه فاقد حس «العطاء».
إذن: «البخل الذاتي» هو سلوك مشين جدا، وحين يلازم أي عمل أو مجال فإنه سوف يفسد، فـ«الجعوص» شر على المجتمع أينما وجدوا، فاحذروهم!
٭ ختاماً: لي هنا أبيات قلتها قديما:
بالطمع لاهي.. لجل درهم يشيش
منشغل وشلون يجمع ما كفاه
ما سال عن حال مسلوب المعيش
الفقير اللي ضما الدنيا رماه
كيف يهنى لك مع العالم تعيش:
في هنا وبخير وسرور وغناه
وحولك اللي واصل عقله يطيش
من طعونات الفقر داخل حشاه؟
دمعته يسمع لها دوم وشيش
فوق خده والزمن حيل وطاه
حاير خايف وله فكر هشيش
عايش المجهول في كل مستواه
يجتهد خايف من الحال الوحيش
والزمن يعطيه كل يوم قفاه
يا رحيم يروي الريق العطيش
ارحم الضميان من فقر دهاه

HaniAlnbhan‬@

MENAFN23112023000130011022ID1107480129

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