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النفاق يا رفاق

11/23/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) النفاق في اللغة إظهار المرء خلاف ما يبطن، كمن يظهر الفضيلة والأخلاق الحميدة وهو في الحقيقة عكس ذلك، مثل قول الشاعر:
وغير تقي يأمر الناس بالتقى
طبيب يداوي الناس وهو عليل
ولأن النفاق داء عضال ووباء على المجتمع وهدم للفضيلة فقد ذكر الله تعالى المنافقين في القرآن الكريم سبعا وثلاثين مرة، هذا بخلاف الآيات الأخرى الخاصة بهم، وقد جاءت معظم السور المدنية متحدثة عن هذه الفئة الخارجة على النهج الإسلامي القويم، وللمنافق علامات وسيما لا تخفى على المرء العاقل الراشد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح فقال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان».
والملاحظ أن النفاق تفشى في المجتمع بصورة كبيرة حتى أصبح وسيلة استجداء لا يستحى منها وكأنها من الخصال الحميدة، وباتت عند البعض ضرورة في العلاقات بين الناس مثل الملح في الطعام، مع أن النفاق سلوك مشين ومرض نفسي خبيث يعاني منه هؤلاء الناس، كما أنه يشكل خطرا على تماسك المجتمع، ولكن هؤلاء الناس صم الآذان عمي العيون عندما يتعلق الأمر بمصالحهم، ولا حياة لمن تنادي، يقول القرطبي في وصفه لهم : إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس، ونحن نرى تجلي هذه الصفة في علاقات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
والمنافق تجد أخلاقه ومعاييره مزدوجة، وما من منافق إلا وهو كثير الكلام قليل العمل كثير الكسل لا يخلو من الحسد والغيرة وإفشاء أسرار الناس، وعشرته للناس قائمة على الممادحة، ومن صفاته أيضا المدح في الوجه والذم في المغيب ورأس ماله المكر والخديعة ويسبق يمينه كلامه، عماده الكذب والرياء، وقد قال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إن عمر بن الخطاب دُعي إلى جنازة فخرج يريدها (يقول) فتعلقت به وقلت له: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك (المنافقين) فقال: نشدتك الله، أنا منهم؟ قال: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك.
فكل إنسان يخاف الله ويرجوه يبتعد كل البعد عن هذا الخلق الفاسد، يقول المولى عز وجل (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار - النساء: 145). ودمتم سالمين.

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