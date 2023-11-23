النفاق يا رفاق

(MENAFN
- Al-Anbaa) النفاق في اللغة إظهار المرء خلاف ما يبطن، كمن يظهر الفضيلة والأخلاق الحميدة وهو في الحقيقة عكس ذلك، مثل قول الشاعر:
وغير تقي يأمر الناس بالتقى
طبيب يداوي الناس وهو عليل
ولأن النفاق داء عضال ووباء على المجتمع وهدم للفضيلة فقد ذكر الله تعالى المنافقين في القرآن الكريم سبعا وثلاثين مرة، هذا بخلاف الآيات الأخرى الخاصة بهم، وقد جاءت معظم السور المدنية متحدثة عن هذه الفئة الخارجة على النهج الإسلامي القويم، وللمنافق علامات وسيما لا تخفى على المرء العاقل الراشد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح فقال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان».
والملاحظ أن النفاق تفشى في المجتمع بصورة كبيرة حتى أصبح وسيلة استجداء لا يستحى منها وكأنها من الخصال الحميدة، وباتت عند البعض ضرورة في العلاقات بين الناس مثل الملح في الطعام، مع أن النفاق سلوك مشين ومرض نفسي خبيث يعاني منه هؤلاء الناس، كما أنه يشكل خطرا على تماسك المجتمع، ولكن هؤلاء الناس صم الآذان عمي العيون عندما يتعلق الأمر بمصالحهم، ولا حياة لمن تنادي، يقول القرطبي في وصفه لهم : إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس، ونحن نرى تجلي هذه الصفة في علاقات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.
والمنافق تجد أخلاقه ومعاييره مزدوجة، وما من منافق إلا وهو كثير الكلام قليل العمل كثير الكسل لا يخلو من الحسد والغيرة وإفشاء أسرار الناس، وعشرته للناس قائمة على الممادحة، ومن صفاته أيضا المدح في الوجه والذم في المغيب ورأس ماله المكر والخديعة ويسبق يمينه كلامه، عماده الكذب والرياء، وقد قال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إن عمر بن الخطاب دُعي إلى جنازة فخرج يريدها (يقول) فتعلقت به وقلت له: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك (المنافقين) فقال: نشدتك الله، أنا منهم؟ قال: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك.
فكل إنسان يخاف الله ويرجوه يبتعد كل البعد عن هذا الخلق الفاسد، يقول المولى عز وجل (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار - النساء: 145). ودمتم سالمين.
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