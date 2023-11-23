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الشيخة موزة.. هكذا تكون مواقف الكبار

11/23/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقف احتراما وتقديرا لكل إنسان مسلم يؤمن بالعدالة الاجتماعية وتوفير سبل السلام والأمن والأمان لجميع شعوب العالم، وخصوصا من لديه كلمة مسموعة من أصحاب القرار تؤثر فيمن قراراتهم تبعد عن العدالة بُعد السماء عن الأرض، نعم هامةٌ وقدْر وشخصية محبوبة من جميع أهل وطنها الذي يفخر بأمثالها ممن يبتغون رضى الله سبحانه وتعالى في عالي سماه من خلال تحقيق العدل والمساواة ولرفعة شأن المواطن القطري.
العدالة الاجتماعية مفهوم كبير يشمل، إلى ضمن أمور كثيرة، قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع، وكذلك إنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية التي تنهض بمستوى الفرد وتحقق له العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، ما يمكن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية لحياة المواطن، وغالبا ما تشمل التأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان تكافؤ الفرص.
جميع ما يرتقي بالشعب القطري حرصت عليه دولة قطر الشقيقة ووقفت الشيخة موزة تؤيد القرارات التي تنهض بالدولة في جميع المحافل.
نعم الشيخة موزة رمز العطاء لكل ما هو جميل في قطر.
وما من رجل عظيم نراه في الحياة إلا وأجزم في الحال بأن والدته أكثر عظمة منه، فعظمة الرجل من عظمة المرأة، وعظمة المرأة من عظمة نفسها المؤمنة بالعطاء ورفعة شأن الوطن داخلا وفي جميع المحافل الدولية.
ما جعلني أكتب هذه السطور هو فرحتي وفرحة الكثير من أصحاب الحق لأهل الحق عندما انسحبت الشيخة موزة بنت ناصر، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع بقطر، من دورها كسفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة، بسبب عجز المنظمة عن أداء دورها في غزة التي تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وعدوانيا بربريا.
وكشفت صفحات محلية قطرية أن الشيخة موزة بنت ناصر، وهي والدة أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تخلت عن دورها في المنظمة التي يفترض أن تحمي الأطفال، بسبب عجز اليونسكو عن الاضطلاع بدورها في دعم وإنقاذ وإغاثة أطفال غزة الذين هم أكثر ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وعبرت الشيخة موزة بنت ناصر عن موقفها خلال مشاركتها في قمة عقيلات قادة الدول في إسطنبول بحضور أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي.
وقد شغلت الشيخة موزة، وهي رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم، دور المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
نقف لك حبا وشكرا وفخرا لموقفك الذي لن ينسى من الجميع. كثر الله أمثالكم وسدد على درب الخير خطاكم ولك مني الدعاء والتوفيق في مسيرة العطاء لدولة قطر ولكل مواطن عربي صاحب حق.

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