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كم ((بطاطا)) في قلبك؟!

11/23/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت المعلمة في المدرسة أن يلعب التلاميذ لعبة غريبة لمدة أسبوع واحد فقط، فطلبت من كل تلميذ أن يحضر معه كيسا فيه حبات من البطاطا المقشرة بعدد الأشخاص الذين يكرههم، وأن يكتب على كل حبة بطاطا اسم الشخص الذي يكرهه.
في اليوم المحدد أحضر كل تلميذ كيسا فيه بطاطا بعدد أسماء الأشخاص الذين يكرههم، فمنهم من أحضر حبتين ومنهم من حمل 3 حبات أو 5.
ثم أخبرتهم المعلمة بشروط اللعبة، وهي أن يحمل كل تلميذ كيس البطاطا الذي معه أينما ذهب لمدة أسبوع واحد فقط، بعد مرور بضعة أيام أحس التلاميذ برائحة كريهة تخرج من كيس البطاطا، فكان عليهم تحمل الرائحة وثقل الكيس معا!
طبعا كلما كان عدد البطاطا أكثر كانت الرائحة أسوأ والكيس أثقل. بعد مرور أسبوع فرح التلاميذ لانتهاء اللعبة لكثرة ما أزعجتهم. عندها سألتهم المعلمة عن إحساسهم في أثناء حمل كيس البطاطا الثقيل ذي الرائحة الكريهة. بعد ذلك بدأت المعلمة تشرح لهم المغزى من هذه اللعبة.
فقالت: هذا الوضع هو بالضبط ما تحمله من كراهية لشخص ما في قلبك، فالكراهية ستلوث قلبك وتجعلك تحمل الكراهية معك أينما ذهبت، فإذا لم تستطيعوا تحمل رائحة البطاطا لمدة أسبوع، فهل تتخيلون ما تحملونه في قلوبكم من كراهية طوال عمركم؟!
الكراهية التي يحملها الإنسان في قلبه ستكون وبالا عليه وعلى صحته، وسوف يعاني من مشاكل جسدية مثل: (الصداع، آلام الظهر، آلام الرقبة، آلام المعدة، القرحة، الاكتئاب، قلة الطاقة، القلق، التوتر، الانفعال، الأرق، الخوف، التعاسة، الهمّ، قلة النوم).
هذه بعض أعراض الكراهية التي نحملها في قلوبنا طوال السنين للآخرين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك علاج لها؟ نعم يوجد علاج سحري وسريع المفعول، وهذا العلاج هو العفو والتسامح فهو الذي يجعل كل هذه الأعراض تختفي.
عزيزي القارئ اسأل روحك، اسأل قلبك، كم بطاطا فيه؟ ومتى تتخلص منها لتنعم براحة البال والسعادة وصلاح الجسد، ويصير قلبك «مخموما»؟

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