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في رثاء عادل العلي

11/23/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انه الحاج المرحوم، بإذن الله تعالى، عادل محمد العلي العزيز، كل من عرفه أحبه، لدماثة أخلاقه، وهدوئه، وحبه لمساعدة الناس فيما يقدر، دقيق جدا في كلماته القليلة، ليعبر عن مواقفه وآرائه، لا يرضى بالتجاوز والظلم، هكذا عاشرناه عن قرب في السفر، نتذكره دائما بابتساماته المشرقة وبوجهه الطلق البشوش، وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والسفر يخرج خبايا الباطن ويسفر عن أخلاق الرجال، وفيه يتبين الخلق الجميل الأصيل من الخلق المؤقت المصطنع! جاب بوسندس دول العالم، شغفه حب الاطلاع على ثقافات الشعوب، وجمال الطبيعة، حتى استقر سفره بين أحضان الريف النمساوي سنوات كثيرة، حتى أكرمته بلدية قرية زيلمسي في مقاطعة سالزبورغ، كصديق للطبيعة، وضيف دائم يربو على نحو 25 سنة في مواسم الصيف حتى كاد يكون سفيرا غير رسمي للكويت والكويتيين هناك!
مثلما كان لنا أخا ورفيقا، في جولاتنا اليومية هناك، مشيا على الاقدام، يكتشف لنا كل ما هو جميل ومدهش من روائع خلق الله في أرضه، حيث نحلق في أجواء جماعية من التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم، لتنفتح لنا أبواب الحكمة والعبرة والاعتبار، ونستشرف أقوال اصفياء الله تعالى وأوليائه من أهل بيت النبوة ومعدن العلم، لنعكسه على واقعنا وأحداثه اليومية.
وتلك النزهة السياحية لا تضاهيها شغفه بزيارة الائمة الطاهرين حيثما كانت العتبات المقدسة خارج البلاد، وعشقه للمجالس الحسينية داخل البلاد، فكان مسك خاتمة حياته في مشهد الامام الرضا عليه السلام، عندما باغته المرض اللعين قبل أيام، وبعد سنوات طويلة من التحدي والصراع، فارتحل راضيا مرضيا بإذن الله تعالى.
وصدق الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال «... في الأسفار خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب وصحبة ماجد».
رحم الله ماجدنا الحاج عادل العلي. الفاتحة.

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