مخالفات مشهودة

(MENAFN
- Al-Anbaa) نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المشاهير يصورون مقاطع باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وهي مخالفة مشهودة وإذا اقترنت بعدم الانتباه تكون أشد خطورة، وتتراوح عقوبتها بين غرامة 100 دينار أو الحبس جراء تعريض حياة الآخرين للخطر.
هذه المخالفات بجانب خطورتها وتسببها في حوادث قد تعرقل حركة السير وتزيد من مشكلة الاختناقات في شوارع الكويت.
المخالفات غير المباشرة تحرر ويلاحق مرتكبوها بعدة طرق، منها رصد المخالفة من قبل كاميرات المراقبة او من قبل ضباط وزارة الداخلية بزيهم المدني وخلال تنقلهم في الطرقات، وأيضا في حال توثيق المخالفة وإرسالها على «واتساب» الى الإدارة العامة للمرور من قبل مواطنين أو مقيمين، وبالتالي وحينما ينشر بعض المشاهير هذه المقاطع على حساباتهم الشخصية او بأي طريقة أخرى فهو إقرار وتوثيق لمخالفة مشهودة ارتكبت وجاهروا بها تماما مثل أن يقوم شخص بتصوير وتوثيق استهتار ورعونة وإجراء مسابقة للسرعة.
وللتذكير فإن وزارة الداخلية منذ أسابيع أعلنت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنوا من ضبط 31 مخالفا قاموا بتوثيق ونشر أعمال الاستهتار والرعونة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريض حياة الآخرين للخطر والتعمد في مخالفة قوانين المرور.
تعقب المشهورين او غيرهم حال ارتكاب هذا النوع من المخالفات أمر ميسر وهو ان تقوم الإدارة العامة للمرور بتحرير مخالفات غير مباشرة، وفي حال الادعاء أن هذا التجاوز للقانون وقع خارج الكويت يمكن لإدارة تحقيق مخالفات المرور التحقق من ذلك بعدة طرق للتأكد من ارتكاب المخالفة داخل الكويت، سواء بالتدقيق في أماكن ارتكابها بشوارع ومناطق بعينها أو إذا لزم الأمر بالاطلاع على سجلات السفر إلى خارج البلاد، وفي حال ثبوت تواجد المخالف في البلاد مع توقيت ارتكابها يتم تثبيت ارتكاب تلك المخالفة.
مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة وباليد من اخطر المخالفات وهي من بين أهم أسباب الحوادث لارتباطها بعدم الانتباه وافتقاد التركيز أثناء القيادة، وهناك أكثر من مسؤول أعلن عن خطورة هذا النوع من المخالفات، وهي أيضا من المخالفات التي سيتم تغليظ العقوبات عليها بإذن الله في القانون الجديد.
فقانون المرور وضع لحماية وسلامة مستخدمي الطريق وللحد من الوفيات والإصابات وتحقيق انسيابية في الطرقات.
آخر الكلام: الاختناقات المرورية خلال ساعات الذروة بل على مدار اليوم في بعض الطرقات تتطلب الالتزام بقواعد السير وتشجيع النقل الجماعي للطلاب وتطوير النقل الجماعي وتدشين مدن صناعية وحرفية بعيدة عن المناطق الحضرية القائمة وتدشين مترو الأنفاق.
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