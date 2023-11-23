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مخالفات مشهودة

11/23/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المشاهير يصورون مقاطع باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وهي مخالفة مشهودة وإذا اقترنت بعدم الانتباه تكون أشد خطورة، وتتراوح عقوبتها بين غرامة 100 دينار أو الحبس جراء تعريض حياة الآخرين للخطر.
هذه المخالفات بجانب خطورتها وتسببها في حوادث قد تعرقل حركة السير وتزيد من مشكلة الاختناقات في شوارع الكويت.
المخالفات غير المباشرة تحرر ويلاحق مرتكبوها بعدة طرق، منها رصد المخالفة من قبل كاميرات المراقبة او من قبل ضباط وزارة الداخلية بزيهم المدني وخلال تنقلهم في الطرقات، وأيضا في حال توثيق المخالفة وإرسالها على «واتساب» الى الإدارة العامة للمرور من قبل مواطنين أو مقيمين، وبالتالي وحينما ينشر بعض المشاهير هذه المقاطع على حساباتهم الشخصية او بأي طريقة أخرى فهو إقرار وتوثيق لمخالفة مشهودة ارتكبت وجاهروا بها تماما مثل أن يقوم شخص بتصوير وتوثيق استهتار ورعونة وإجراء مسابقة للسرعة.
وللتذكير فإن وزارة الداخلية منذ أسابيع أعلنت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنوا من ضبط 31 مخالفا قاموا بتوثيق ونشر أعمال الاستهتار والرعونة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريض حياة الآخرين للخطر والتعمد في مخالفة قوانين المرور.
تعقب المشهورين او غيرهم حال ارتكاب هذا النوع من المخالفات أمر ميسر وهو ان تقوم الإدارة العامة للمرور بتحرير مخالفات غير مباشرة، وفي حال الادعاء أن هذا التجاوز للقانون وقع خارج الكويت يمكن لإدارة تحقيق مخالفات المرور التحقق من ذلك بعدة طرق للتأكد من ارتكاب المخالفة داخل الكويت، سواء بالتدقيق في أماكن ارتكابها بشوارع ومناطق بعينها أو إذا لزم الأمر بالاطلاع على سجلات السفر إلى خارج البلاد، وفي حال ثبوت تواجد المخالف في البلاد مع توقيت ارتكابها يتم تثبيت ارتكاب تلك المخالفة.
مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة وباليد من اخطر المخالفات وهي من بين أهم أسباب الحوادث لارتباطها بعدم الانتباه وافتقاد التركيز أثناء القيادة، وهناك أكثر من مسؤول أعلن عن خطورة هذا النوع من المخالفات، وهي أيضا من المخالفات التي سيتم تغليظ العقوبات عليها بإذن الله في القانون الجديد.
فقانون المرور وضع لحماية وسلامة مستخدمي الطريق وللحد من الوفيات والإصابات وتحقيق انسيابية في الطرقات.
آخر الكلام: الاختناقات المرورية خلال ساعات الذروة بل على مدار اليوم في بعض الطرقات تتطلب الالتزام بقواعد السير وتشجيع النقل الجماعي للطلاب وتطوير النقل الجماعي وتدشين مدن صناعية وحرفية بعيدة عن المناطق الحضرية القائمة وتدشين مترو الأنفاق.

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