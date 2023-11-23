الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

- السيسي يؤكد أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إننا "نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد".

وأضاف جلالته في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي (X) أمس "الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك، وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أمس أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر لا تقبله مصر ولن تسمح به، مؤكدا موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وأضاف في كلمته في "مؤتمر تحيا مصر" في استاد القاهرة، أن الفلسطينيين إذا خرجوا من أراضيهم فلن يعودوا إليها مرة أخرى، مؤكدا أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى التهديدات التي تعاني منها على مدار عقود، معلنا أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني.

وندد السيسي باستخدام منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر كوسيلة لفرض واقع على الأرض بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأرض.

كما أكد أن مصر تسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات للتخفيف عن أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار، مشددا على حرص مصر على القيام بمسؤولياتها إزاء الفلسطينيين.

وقال إن معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وأضاف أن جميع المصريين اشتركوا للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، مشددا على أن العمل الذي بدأه المتطوعون لم ينته، خاصة أن هناك 2.3 مليون مواطن فلسطيني تحت الحصار وبحاجة لكل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية، في ظل انقطاع المياه والوقود والطعام والمستلزمات الطبية.

وأكد أن مصر حريصة على القيام بمسؤولياتها إزاء الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر ماضية في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأمن القومي المصري المقدس، متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة.

وأضاف "السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك، وأدعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح.

وكانت قمة أردنية مصرية بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح التي عقدت في القاهرة أول من أمس، وجاءت على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة أمس.

ونقلت صحف مصرية عن المتحدث باسم الرئاسة، القول إن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات أكدت الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين؛ لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وأضافت أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين رؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء؛ وذلك تجسيدا للتوافق الدولي المتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام أي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. - (وكالات)

