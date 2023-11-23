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الأسرى من النساء والأطفال المتوقع تحررهم في صفقة التبادل

11/23/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة- قبل ساعات من التنفيذ الفعلي لصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير وأسيرة ممن يمكن الإفراج عنهم ضمن الصفقة.
وضمت القائمة 84 اسما لأسرى مقدسيين بينهم 69 من الأشبال و15 امرأة وفقا للجنة أهالي الأسرى المقدسيين.
وتحمل 12 أسيرة ممن يفترض أن يفرج عنهن الهوية الإسرائيلية الزرقاء التي تعرفهن كمقيمات في مدينة القدس، بينما تحمل 3 أسيرات هوية الضفة الغربية الخضراء، وينحدرن من بلدات أبو ديس والعيزرية شرقي القدس والجيب شمال غرب المدينة، وجميعها قرى عزلها جدار الاحتلال عن القدس.
ومن بين من سيفرج عنهن 10 أسيرات عزباوات جميعهن تخطين مرحلة الطفولة باستثناء الطفلة نفوذ حماد التي تبلغ من العمر (16 عاما) وهي أصغر أسيرة فلسطينية.
ومؤخرا حكم على الأسيرة نفوذ بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، وهي معتقلة منذ عامين، ووجهت لها تهمة محاولة قتل مستوطنة إثر عملية طعن.
وستتحرر في إطار صفقة التبادل 5 أمهات هن: فدوى حمادة وأماني حشيم وإسراء جعابيص وفيروز البو بالإضافة إلى سميرة الحرباوي وهي أكبرهن، وتبلغ من العمر (53 عاما) واسمها مدرج كأسيرة مريضة.
وفي إطار المشكلات الصحية، فإن 6 أسيرات ممن سيتحررن هن من الجريحات اللواتي أصبن خلال الاعتقال، و4 أسيرات مدرجات كسيدات مريضات، و5 أسيرات لا يعانين من مشكلات صحية.
ومن أبرز أسماء الأسيرات المقدسيات الواردة في القائمة ممن يتوقع الإفراج عنهن شروق دويات صاحبة أطول حكم، إذ حكم عليها بالسجن لمدة 16 عاما، والأسيرة الجريحة إسراء جعابيص التي جال اسمها في كل العالم، وأطلقت العديد من الحملات الإلكترونية للإفراج عنها.
وتعد حالة إسراء من أصعب الحالات بعدما أتت الحروق على 60 % من جسدها، بعد أن انفجرت وبحادث عرضي أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري شرقي القدس اعتقلت على إثره.
كما ستتحرر بموجب الصفقة ممثلة الأسيرات الجريحة مرح باكير، والمحكومة بالسجن الفعلي لثمانية أعوام ونصف، وهي تقبع في العزل الانفرادي منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
أما في ما يخص الأشبال، فأدرج 69 اسما لمقدسيين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما، وفقا للجنة أهالي الأسرى المقدسيين، ويتوزع هؤلاء حسب مكان السكن وفقا للآتي:
5 أطفال لكل من البلدة القديمة وحي الثوري، و10 أطفال لكل من بلدتي الطور والعيساوية، واثنان قاصران من جبل المكبر و4 من حي رأس العامود.
ومن بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى 12 قاصرا، بالإضافة إلـى 8 أطفال من بلدة صور باهر جنوب القدس، و3 أطفال لكل من بلدة كفر عقب وعناتا شمالها، أما مخيم شعفاط (شرق) فنصيبه من الصفقة 6 أطفال، وطفل واحد ينحدر من حي وادي الجوز القريب من المسجد الأقصى.
ويندرج معظم الأشبال الذين سيفرج عنهم في قائمة الموقوفين وأصغرهم أحمد نواف السلايمة (14 عاما) وهو من حي وادي قدوم في بلدة سلوان، ويقبع جميعهم في سجني الدامون ومجدو.
ومن أبرز أسماء القاصرين الواردة في القائمة الجريح محمد أبو قطيش (17 عاما) والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما، ويزعم الاحتلال ضلوع أبو قطيش في عملية بحي الشيخ جراح في القدس أسفرت عن إصابة شخص بجروح وصفت بالخطيرة.
كما أدرج في الصفقة اسم القاصر باسل عبيدية (17 عاما) والذي اعتقل قبل أشهر قرب باب الخليل (أحد أبواب البلدة القديمة) واتّهم بتنفيذ عملية طعن.
ومن الأطفال الذين تصنف ملفاتهم بالصعبة، والذين لم تدرج أسماؤهم في قوائم الإفراج هما محمد الزلباني من مخيم شعفاط والمتهم بمحاولة تنفيذ عملية طعن والتسبب بمقتل جندي على حاجز العسكري، والطفل محمود عليوات الذي اتهم بإطلاق النار تجاه المستوطنين في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، ويقبع الطفلان في مؤسسات احتجاز الأحداث المغلقة.
ويقبع في سجون الاحتلال قرابة 450 أسيرا مقدسيا بينهم أكثر من 100 قاصر و27 امرأة.
وبتحرر من أدرجت أسماؤهم في صفقة التبادل تبقى 12 أسيرة مقدسية خلف القضبان بينهن واحدة محكومة بالسجن لمدة 8 أعوام وهي نوال فتيحة التي تقبع في سجن الدامون منذ شهر شباط (فبراير) 2020.
وهناك 11 أسيرة موقوفة جميعهن اعتقلن بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأكثر من 30 قاصرا ينتظرون التحرر، إما بصفقة تبادل أو بإنهاء محكومياتهم.-(وكالات)

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