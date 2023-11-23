-->

Friday, 24 November 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 63 شهيدا من الحالة الصحفية و31 أسيراً منذ 7 أكتوبر

11/23/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




رام الله –أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية عن استشهاد 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية عدوان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي .
وجاء في بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة ان لجنة الرصد وثقت ارتقاء 63 شهيدا وشهيدة نتيجة الاستهداف من قبل جيش الاحتلال بصواريخ الطائرات او قذائف المدفعية وكذلك القنص بالرصاص .
واضاف البيان ان من بين شهداء الحالة الإعلامية 41 من الصحفيين العاملين في فنون الإعلام المختلفة بينما استشهد 21 من زملائهم العاملين في الاقسام الادارية والمالية والتقنية التابعة للمؤسسات الاعلامية .
وذكر البيان ان حملة الاعتقالات طالت ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ 7 اكتوبر الماضي من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، بينما لاتزال اثر الصحفيين نضال الوحيدي وهثيم عبد الواحد غير معلومة منذ السابع من اكتوبر المنصرم .
وأشار رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان الاسرى الصحفيين يواجهون ظروف قاسية و مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالصحفيين والاسرى .
ونوه اللحام الى صعوبة الرصد والتوثيق في ظل شراسة القصف من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة وكذلك الانقطاعات بشبكة الإنترنت والكهرباء .
واختتم اللحام بان تفاصيل الوقائع والبيانات اعلاه متوفرة بشكل كامل على موقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين .

MENAFN23112023000072011014ID1107480120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث