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عباس يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة

11/23/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الشامل على غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني اليوم بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الاسباني الذي تترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، و ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، الذي ستتسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير 2024.


وجدد عباس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس، مشددا على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.


وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وكالات

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