تفاصيل تمركز جيش الاحتلال في غزة مع بدء سريان الوقف المؤقت للنار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الإسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل ضمنها.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل في حدودها. فقواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في القيام بالتحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".
وأضاف: "بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط.. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".
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