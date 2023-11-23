تفاصيل تمركز جيش الاحتلال في غزة مع بدء سريان الوقف المؤقت للنار

أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الإسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل ضمنها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل في حدودها. فقواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في القيام بالتحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".



وأضاف: "بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط.. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".



