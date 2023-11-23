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ارتفاع وتيرة الهجمات الصاروخية ضد القوات الأميركية بسوريا والعراق

11/23/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيقها لإصابة مباشرة للهدف.

وجاء إعلان الفصائل العراقية قبل تصريح لمسؤول عسكري أميركي لـ"رويترز"، قال فيه إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، يوم الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.


وأضاف المسؤول، أن القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

وذكر المسؤول أنه حتى يوم الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.


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