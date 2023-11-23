مصر: 130 ألف لتر من الديزل ستدخل يوميا لغزة عندما تبدأ الهدنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مصر فجر اليوم الجمعة أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يوميا إلى غزة عندما تبدأ الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" اليوم الجمعة (مدتها أربعة أيام).
وفي بيان، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا.
هذا وأعلن الهلال الأحمر المصري عن رفع حالة الاستعداد لإرسال مساعدات إلى غزة بشكل أكبر اليوم الجمعة مع تطبيق أول يوم في الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".وكالات
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