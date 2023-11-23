مصر: 130 ألف لتر من الديزل ستدخل يوميا لغزة عندما تبدأ الهدنة

أعلنت مصر فجر اليوم الجمعة أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يوميا إلى غزة عندما تبدأ الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" اليوم الجمعة (مدتها أربعة أيام).



وفي بيان، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا.



هذا وأعلن الهلال الأحمر المصري عن رفع حالة الاستعداد لإرسال مساعدات إلى غزة بشكل أكبر اليوم الجمعة مع تطبيق أول يوم في الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".وكالات