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زي وجهك تغضب المتلقي - جريدة الوطن السعودية

11/23/2023 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ((زي وجهك)).. عبارة طالما فجرت غضب كثيرين وأشعلت المشادات، وقادت أحيانا إلى ما لا تُحمد عقباه.
إنها نموذج لعبارات عدة تعد من قبيل العبارات ((حمّالة الوجوه))، فقد يراد بها الذم، وقد يراد بها المديح.
وفي وقت يؤكد فيه مختصون أنه لا يجب الحكم مبكرا على قائل العبارات بشكل مباشر، وأنه يفترض التروي في التعاطي مع عبارته، ومحاولة استقراء تعابير وجهه لتمييز دافع تلك العبارة التي تمزج بين الذم والمدح، وبين الجد والمداعبة.
ويستخدم كثيرون عبارات تحمل وجوها عدة، منها ((خليك ذيب))، و((كلك على بعضك)) و((إحنا اخوات))، وغيرها، وقد تفهم من قبيل التحفيز والتشجيع والمدح، كما تفهم من قبيل الإحباط والذم والانتقاد.
وتخلق هذه العبارات حالة من سوء الفهم الناجمة عن عدم التفريق بين المدح والذم، وتقود أحيانا إلى اتخاذ مواقف سلبية، والدخول في مشاجرات، وقطيعة مع الآخرين، خصوصا عند الاستعجال في الحكم عليها.
شكوى في مدرسة
رصدت ((الوطن))، شكوى طريفة لولي أمر طالب في إحدى المدارس.
فحين سأل الطالب معلمه عن درجة اختباره في مادة الرياضيات، رد عليه المعلم: ((زي وجهك)) من باب المزاح، لكن الطالب انزعج من الإجابة وأخبر والده الذي حضر إلى المدرسة شاكيا ومستفسرا، لكن الأمر انتهى وديا، حيث تفهم ولي الأمر رد المعلم بحسن نية.
معادلة عكسية
ترتبط عدد من العبارات بمعادلة عكسية، ظاهرها المدح، وباطنها الذم، والعكس صحيح، وتحدد 4 عوامل مدى فهم وتقبل الآخر من عدمه لها، وذلك يعود إلى أربعة عوامل هي:
1ـ أسباب نفسية
2ـ علاقات الأطراف
3ـ ضغوط الحياة
4ـ القلق.
وفيما تتردد مقولة ((بيض الله وجهك)) كرد على إسداء شخص ما خدمة لشخص آخر، يأخذها البعض على أنها نوع من المديح استنادا لقوله تعالى ((يوم تبيض وجوه))، فيما يجدها الآخر ذما من خلال التوجس بالإصابة بمرض البهاق أو البرص، كمرض يصيب الإنسان ويحوّل جسمه أو وجهه إلى الأبيض.
إحنا إخوات
قال المواطن خالد عبده لـ((الوطن)) إنه مر بموقف طريف أثناء دراسته الجامعية، تسبب في حيرة شخصية له بعد ضحك زملائه، مشيرا إلى أنه عند مناقشة دكتوره الجامعي الذي يحمل الجنسية المصري، قال له الأخير ((إحنا إخوات))، وهي عبارة دارجة في المجتمع المصري يقصد بها إخوة أو أشقاء، مضيفا أنه استغرب تلك العبارة واستهجن أن يوصف بأنه ((أخت)) وقد تأثر بتلك العبارة جدا على نحو سلبي، وعند عودته إلى المنزل استفسر من جيرانه المصريين الذين أوضحوا له المعنى بشكل صحيح، مؤكدا أنه كلما يتذكر الموقف ينتابه الضحك الشديد، وأنه لن ينساه أبدا.
تشكيك للشخص
أكد مصطفى محمد لـ((الوطن))، أن بعض العبارات والكلمات تحمل في طياتها الشك تلقائيا لمن يتلقاها مهما كانت ثقته بنفسه، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة اعتاد كثيرون على قلب الكلام من إيجابي إلى سلبي والعكس تماما، مضيفا أن العبارات المرسلة من شخص لآخر، ربما تستخدم للمدح أو التقليل، أو التوبيخ، فهي تعتمد على موقف قائلها وشخصيته، ومن هنا يمكن الحكم عليها.
مداعبة زمنية
يبين الناشط الاجتماعي محمد باجعفر لـ((الوطن)) أن العبارات قد تختلف في معانيها تبعا لظروفها وزمنها والوقت الذي تسود فيه، وقال ((في الماضي كنا جميعا نرى أن عبارة ((زي وجهك)) تقال من باب المداعبة والملاطفة، وتؤخذ على محمل الوجه الحسن، لأن الله خلقنا في أحسن صورة، قال تعالى ((لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)) أي أحسن صورة)).
وأضاف ((لكن البعض بات يراها من قبيل الذم حسب حالته النفسية، وحسب مستوى علاقته مع قائلها، والتي قد تكون ليست على ما يرام، مع أن الغالب أنها تؤخذ بمفهومها الدارج والشائع دون أن تحمل على وجه سلبي إلا لو صادف قولها وقتا غير مناسب بالنسبة لمن يتلقاها)).
مدح يراد به الذم
جزمت المستشارة الأسرية أمل أحمد لـ((الوطن))، أنه يجب تبيان الظاهرة البلاغية، وإيصال العبارة بشكل سليم، بعيدا عن استخدام البلاغات الأدبية في مدح يراد به الذم، والعكس.
وأشارت إلى أن بعض العبارات حمّالة الوجوه قد تتسبب في القلق للآخرين، خاصة عندما تقال بحضرة جمع من الناس يتلقونها بالاستهزاء والضحك، الأمر الذي قد يغضب من قيلت له.
واستشهدت ببيت شعر للحطيئة الذي اشتهر بهجائه للناس، حيث هجا الزبرقان بن بدر قائلا:
((دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي))
وقالت ((ظاهر هذه الأبيات المدح، إلا أنه مدح يراد به الذم))، وقد فطن الزبرقان لهذا الهجاء فقدم شكوى للخليفة عمر بن الخطاب، الذي قال له ((لا يوجد هجاء وإنما معاتبة))، فقال الشاكي ((إنه عراني عما ابتنيته من المعالي))، فدعا عمر حسانا وسأله عن ذلك، فقال: ((ما هجاه ولكن سلح عليه (أي هجاه بشدة)))، مؤكدة أنه يجب انتقاء العبارات السليمة الخالية من الشوائب، والتي تعزز الصلة والأخوة، وترسخ معاني الحب والمودة، وأن يكون الجميع على قدر عال من التفهم والتسامح مع الآخرين.
عبارات شائعة تحمل أكثر من وجه
زي وجهك
بيض الله وجهك
إحنا إخوات
خليك ذيب
كلك على بعضك

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