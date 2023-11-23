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روايات فازت بالجوائز والاستحسان

11/23/2023 11:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) شوجي باين
هذه الرواية كتبها دوجلاس ستيوارت، وتجري أحداث الرواية الحائزة على جائزة بوكر لأول مرة في مدينة جلاسكو الفقيرة في أوائل الثمانينيات، وهي قصة مفجعة تكشف قسوة الفقر وحدود الحب.
لطالما حلمت أغنيس باين بأشياء أعظم، ولكن عندما تخلى عنها زوجها، وجدت نفسها محاصرة في بلدة تعدين مدمرة مع أطفالها الثلاثة، وتغرق في الشراب بشكل أعمق وأعمق.
يحاول ابنها شوجي مساعدتها بعد فترة طويلة من فرار أطفالها الآخرين، ولكن يجب عليه أيضًا أن يتخلى عنها لإنقاذ نفسه.
شوجي مختلف، حيث يلاحقه الأطفال المحليون ويدانه الكبار، لكنه يعتقد أنه إذا بذل قصارى جهده فسيتمكن من الهروب من هذا المكان اليائس.
خط الجمال
رواية كتبها آلان هولينجهيرست، وحازت بدورها على جائزة بوكر، وهي تحمل جوهر الثمانينيات، حيث تتبع القصة رحلة البحث عن الجمال على خلفية السياسة والجشع والصداقات التي أصبحت سامة.
عندما ينتقل نيك جيست البالغ من العمر 20 عامًا إلى غرفة علية في منزل عائلة فيدينز الأثرياء في نوتنج هيل، فهو بريء من السياسة والمال، ولكن عندما ينجرف إلى عالم (Feddens)، يجب عليه مواجهة التصادمات بين رغباته الخاصة والعالم الذي لا يمكنه أبدًا الانتماء إليه حقًا.
أسلوب كتابة آلان هولينجهيرست مجرد وشاعري، وحساسيته تجعل هذا الكتاب متميزة حقًا.
الضوضاء البيضاء
رواية يكتبها دون ديليلو ويرصد فيها قصة حياة جاك جلادني العبثية، وجلادني هو مؤسس ورئيس قسم دراسات هتلر في كلية أون ذا هيل.
تسير حياة جاك بشكل جيد بما فيه الكفاية، حتى يؤدي تسرب مادة كيميائية من عربة قطار إلى إطلاق ((حدث سام محمول جوًا))، ويضطر جاك إلى مواجهة أكبر مخاوفه - وفاته.
إن الجمع بين السخرية الاجتماعية والمعضلة الميتافيزيقية التي يستخدمها دون ديليلو لفضح نزعتنا الاستهلاكية المتفشية والتشبع الإعلامي يجعل من الضوضاء البيضاء لا يمكن تفويته من الخيال الحديث.
النفسية الأمريكية
كتبت بريت ايستون إليس واحدة من أكثر الروايات إثارة للجدل والحديث عنها في التاريخ الحديث، النفسية الأمريكية هي قصة باتريك بيتمان، أحد كبار رجال الأعمال في مدينة نيويورك وله ولع بالنبيذ الفاخر والبدلات الأنيقة والقتل الوحشي.
عندما يصل هوس باتمان بعواطفه الممتعة إلى ذروته، فإنه ينحدر إلى الجنون، مع تداعيات كوميدية مروعة ومظلمة.
أمريكانارواية كتبها شيماماندا نجوزي أديتشي، ويحكي فيها قصة إيفيميلو وأوبينزي، وهما شابان وفي حالة حب، ولكن عندما يغادر كلاهما نيجيريا الخاضعة للحكم العسكري إلى الغرب، فإنهما ينقسمان - يتوجه إيفيميلو إلى أمريكا، بينما ينغمس أوبينزي في حياة خطيرة وغير موثقة في لندن.
يستغرق الأمر 15 عامًا حتى يتم لم شملهم مرة أخرى في نيجيريا الديمقراطية الجديدة، حيث يمكن أن يزدهر أخيرًا شغفهم بوطنهم -وبعضهم البعض- رواية شجاعة ومؤثرة تمتد عبر ثلاث قارات وحياة عديدة، أمريكانا هي قصة يجب قراءتها عن الحب والتوقعات التي تدور أحداثها في عالم معولم حديث.
كبرياء وتحامل
رواية كتبتها جين أوستن، وتم تصنيفها كواحدة من 100 رواية على قناة بي بي سي التي شكلت عالمنا، وتعد نسخة من كتاب ((كبرياء))، وتحامل إضافة جديرة بالاهتمام إلى أي رف كتب.
تُظهر القصة كيف يجب على إليزابيث بينيت العنيدة والسيد دارسي الأرستقراطي أن يتواضعا ويذوبا تحيزاتهما قبل أن يتمكنا من الاعتراف بحبهم لبعضهم البعض.
تقدم جين أوستن الضحك والرومانسية والملاحظات الحادة ودروس الحياة والشخصيات التي لا تزال حية بشكل واضح اليوم.
المنطقة الأولى
حصل الروائي كولسون وايتهيد الحائز على جائزة بوليتزر على مصدر إلهام لكتابة رواية الخيال العلمي المروعة هذه ((المنطقة الأولى)) بسبب افتتانه في سن المراهقة بأعمال ستيفن كينج وإسحاق أسيموف، لقد اجتاح الطاعون الكوكب، وانقسم السكان إلى أحياء وأموات أحياء، يعمل مارك سبيتز ضمن فريق عمل لإزالة المناطق الموبوءة من ((المنطقة الأولى)).
يتولى المهمة الدنيوية المتمثلة في إزالة الزومبي المعطوبة، وقسوة اضطراب الإجهاد بعد نهاية العالم، كل ذلك أثناء محاولته التصالح مع عالم ساقط، لكن مارك سبيتز لا يعرف سوى القليل، وسوف تتحول الأمور بسرعة من سيء إلى أسوأ.

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