روايات فازت بالجوائز والاستحسان

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- Al Watan) شوجي باين
هذه الرواية كتبها دوجلاس ستيوارت، وتجري أحداث الرواية الحائزة على جائزة بوكر لأول مرة في مدينة جلاسكو الفقيرة في أوائل الثمانينيات، وهي قصة مفجعة تكشف قسوة الفقر وحدود الحب.
لطالما حلمت أغنيس باين بأشياء أعظم، ولكن عندما تخلى عنها زوجها، وجدت نفسها محاصرة في بلدة تعدين مدمرة مع أطفالها الثلاثة، وتغرق في الشراب بشكل أعمق وأعمق.
يحاول ابنها شوجي مساعدتها بعد فترة طويلة من فرار أطفالها الآخرين، ولكن يجب عليه أيضًا أن يتخلى عنها لإنقاذ نفسه.
شوجي مختلف، حيث يلاحقه الأطفال المحليون ويدانه الكبار، لكنه يعتقد أنه إذا بذل قصارى جهده فسيتمكن من الهروب من هذا المكان اليائس. خط الجمال
رواية كتبها آلان هولينجهيرست، وحازت بدورها على جائزة بوكر، وهي تحمل جوهر الثمانينيات، حيث تتبع القصة رحلة البحث عن الجمال على خلفية السياسة والجشع والصداقات التي أصبحت سامة.
عندما ينتقل نيك جيست البالغ من العمر 20 عامًا إلى غرفة علية في منزل عائلة فيدينز الأثرياء في نوتنج هيل، فهو بريء من السياسة والمال، ولكن عندما ينجرف إلى عالم (Feddens)، يجب عليه مواجهة التصادمات بين رغباته الخاصة والعالم الذي لا يمكنه أبدًا الانتماء إليه حقًا.
أسلوب كتابة آلان هولينجهيرست مجرد وشاعري، وحساسيته تجعل هذا الكتاب متميزة حقًا.
الضوضاء البيضاء
رواية يكتبها دون ديليلو ويرصد فيها قصة حياة جاك جلادني العبثية، وجلادني هو مؤسس ورئيس قسم دراسات هتلر في كلية أون ذا هيل.
تسير حياة جاك بشكل جيد بما فيه الكفاية، حتى يؤدي تسرب مادة كيميائية من عربة قطار إلى إطلاق ((حدث سام محمول جوًا))، ويضطر جاك إلى مواجهة أكبر مخاوفه - وفاته.
إن الجمع بين السخرية الاجتماعية والمعضلة الميتافيزيقية التي يستخدمها دون ديليلو لفضح نزعتنا الاستهلاكية المتفشية والتشبع الإعلامي يجعل من الضوضاء البيضاء لا يمكن تفويته من الخيال الحديث. النفسية الأمريكية
كتبت بريت ايستون إليس واحدة من أكثر الروايات إثارة للجدل والحديث عنها في التاريخ الحديث، النفسية الأمريكية هي قصة باتريك بيتمان، أحد كبار رجال الأعمال في مدينة نيويورك وله ولع بالنبيذ الفاخر والبدلات الأنيقة والقتل الوحشي.
عندما يصل هوس باتمان بعواطفه الممتعة إلى ذروته، فإنه ينحدر إلى الجنون، مع تداعيات كوميدية مروعة ومظلمة.
أمريكانارواية كتبها شيماماندا نجوزي أديتشي، ويحكي فيها قصة إيفيميلو وأوبينزي، وهما شابان وفي حالة حب، ولكن عندما يغادر كلاهما نيجيريا الخاضعة للحكم العسكري إلى الغرب، فإنهما ينقسمان - يتوجه إيفيميلو إلى أمريكا، بينما ينغمس أوبينزي في حياة خطيرة وغير موثقة في لندن.
يستغرق الأمر 15 عامًا حتى يتم لم شملهم مرة أخرى في نيجيريا الديمقراطية الجديدة، حيث يمكن أن يزدهر أخيرًا شغفهم بوطنهم -وبعضهم البعض- رواية شجاعة ومؤثرة تمتد عبر ثلاث قارات وحياة عديدة، أمريكانا هي قصة يجب قراءتها عن الحب والتوقعات التي تدور أحداثها في عالم معولم حديث. كبرياء وتحامل
رواية كتبتها جين أوستن، وتم تصنيفها كواحدة من 100 رواية على قناة بي بي سي التي شكلت عالمنا، وتعد نسخة من كتاب ((كبرياء))، وتحامل إضافة جديرة بالاهتمام إلى أي رف كتب.
تُظهر القصة كيف يجب على إليزابيث بينيت العنيدة والسيد دارسي الأرستقراطي أن يتواضعا ويذوبا تحيزاتهما قبل أن يتمكنا من الاعتراف بحبهم لبعضهم البعض.
تقدم جين أوستن الضحك والرومانسية والملاحظات الحادة ودروس الحياة والشخصيات التي لا تزال حية بشكل واضح اليوم. المنطقة الأولى
حصل الروائي كولسون وايتهيد الحائز على جائزة بوليتزر على مصدر إلهام لكتابة رواية الخيال العلمي المروعة هذه ((المنطقة الأولى)) بسبب افتتانه في سن المراهقة بأعمال ستيفن كينج وإسحاق أسيموف، لقد اجتاح الطاعون الكوكب، وانقسم السكان إلى أحياء وأموات أحياء، يعمل مارك سبيتز ضمن فريق عمل لإزالة المناطق الموبوءة من ((المنطقة الأولى)).
يتولى المهمة الدنيوية المتمثلة في إزالة الزومبي المعطوبة، وقسوة اضطراب الإجهاد بعد نهاية العالم، كل ذلك أثناء محاولته التصالح مع عالم ساقط، لكن مارك سبيتز لا يعرف سوى القليل، وسوف تتحول الأمور بسرعة من سيء إلى أسوأ.
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