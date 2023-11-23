أمريكا تعتبر Tiktok تهديدا لأمنها القومي

(MENAFN
- Al Watan) اعتبر مستشار وكاتب أمريكي وعدد من المسؤولين في مقال أن تطبيق TikTok يمثل أكبر عملية استخبارات أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، وطالبوا بتحرك الكونجرس لوقفه، وذلك لأنهم يعتقدون أن TikTok يقف ضد أمريكا، ويهددها عبر الجمع الشامل لبيانات المستخدم الأمريكي الخاصة.
وقد اشتعل الجدل حول ما إذا كان يجب أن تكون المنصة قانونية في الولايات المتحدة. وبينما توقف الكونغرس عن سن تشريع في الربيع الماضي، ووفقا لجاكوب هيلبيرج، أحد كبار المستشارين في مركز جامعة ستانفورد زميل مساعد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، فقد حان الوقت لأن يدرك المشرعون الخطر الوجودي الذي يشكله TikTok على المصالح الأمنية الأمريكية، ويتخذون الإجراءات وفقا لذلك.
كيان أجنبي
ويذكر المقال أنه لم يسبق في أي وقت من تاريخ الولايات المتحدة أن امتلك كيان أجنبي مثل هذه المنصة غير المسبوقة للنشر الشامل للدعاية الشخصية القوية، والجمع الشامل لبيانات المستخدم الأمريكي الخاصة، حيث يمتلك TikTok جميع السمات المميزة للعملية الاستخباراتية الأكثر شمولا التي قامت بها قوة أجنبية على الإطلاق ضد الولايات المتحدة.
وأرسلت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية - الصينية (USCC) تقريرها السنوي إلى الكونجرس الأسبوع الماضي. وكما يوضح التقرير المكون من 800 صفحة: ((يعتمد عدد متزايد من الأمريكيين على وسائل الإعلام الجديدة مثل منصة TikTok للحصول على أخبارهم)).
بينما توفر المنصة لبكين وسيلة محتملة للوصول إلى أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وبدءا من العام الماضي، وجد تقرير Pew Research أن 33% من مستخدمي TikTok الأمريكيين يحصلون بانتظام على أخبارهم من المنصة. كما يستخدم أكثر من 50% من ((جيل Z)) التطبيق الصيني محرك البحث المفضل لديهم.
وندد المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك رئيس لجنة مجلس النواب مايك غالاغر، ونائب رئيس المخابرات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو، بـTikTok، ووصفوه بأن ((معلوماته مضللة وتلقينية))، ويروج للدعاية الحكومية للحزب الشيوعي الصيني.
بينما يزعم المشككون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، لأن المعلومات الموجودة على المنصة هي من إنشاء المستخدم بالكامل.
تشويه المعلومات
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه يمكن للحكومة الصينية تشويه المعلومات التي يراها المستخدمون على TikTok بطريقتين: أولاً يمكنها الاستفادة من نفوذها على الشركة في التأكد من أن خوارزمية التصنيف تعزز خط الحزب، وتضخيم مصادر أو وجهات نظر أو موضوعات معينة مع إخفاء الآخرين. وقال مارك وارنر، رئيس شركة Intel في مجلس الشيوخ: ((لقد رأينا أن TikTok يميل إلى تغذية هذه الدوافع الرهيبة بخوارزمية تعمل على تضخيم المواقف الهامشية والمتطرفة)).
ففي الأيام القليلة الماضية فقط، انتشرت أغنية ((رسالة إلى أمريكا)) لأسامة بن لادن بسرعة كبيرة، وظهرت مقاطع فيديو حصدت أكثر من 14.2 مليون مشاهدة.
وبيّن أن TikTok ينحرف دائمًا ضد المصالح الأمنية الأمريكية، ويعكس باستمرار نقاط حوار الحزب الشيوعي الصيني، مع الترويج لسلوكيات التدمير الذاتي بين شباب أمريكا.
وثانيًا، يقول هيلبيرج: كما ذكرت بالتفصيل في كتابي ((أسلاك الحرب: التكنولوجيا والصراع العالمي من أجل السلطة))، يمكن للحزب الشيوعي الصيني تشويه المعلومات الموجودة على تيك توك، والانخراط في الرقابة عن طريق استخدام خراطيم المياه، كناية عن ((تدفق المعلومات)). ويشبهها بأن ((ترش الحكومات الأجنبية الخبيثة الكثير من المعلومات على الإنترنت كما لو كان من خلال خرطوم حريق عملاق، فيغمر كل شيء آخر. استخدام خراطيم إطفاء الحرائق يعادل الرقابة بوسائل أخرى. تتنافس المعلومات التي تنشرها أبواق الدولة مع المعلومات التي ترغب الحكومات الاستبدادية في إخفائها من خلال تمييعها، وصرف الانتباه عنها، ويمكن القيام بذلك إما لقمع المعلومات المشروعة أو لتشكيل السرد المفضل)).
مراقبة وقمع
ووجدت تقارير أخرى أن TikTok يراقب ويقمع المحتوى حول شينجيانغ والتبت وميدان تيانانمن ومواضيع أخرى يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني حساسة. وبينما يروج TikTok في الوقت نفسه لـ((Chroming)) (استنشاق الغراء) و((تحدي التعتيم)) في أمريكا، فإن النسخة الصينية من التطبيق، كما يشير رئيس مجلس الإدارة Gallagher، ((تُظهر تجارب علمية للأطفال ومحتويات تعليمية أخرى)). وأضاف: ((هذا ليس مفاجئًا، فتيك توك مسؤول في النهاية أمام رئيس تحرير الشركة الأم، تشانغ فوبينغ، وهو أيضًا رئيس لجنة الحزب الشيوعي الداخلية)).
الخمسين سنتا
ويبين هيلبيرج: ((لنأخذ بعين الاعتبار أن بكين تنفق 10 مليارات دولار سنويًا على الدعاية، وتوظف حشدًا من مليوني ((مشجِّع)) على وسائل التواصل الاجتماعي - يطلق عليهم بشكل ساخر ((جيش الخمسين سنتًا)) نسبة إلى المبلغ الذي يُفترض أنهم يحصلون عليه مقابل كل منشور - لإصدار سيل من الثناء على الصين وقادتها. وباستخدام بعض المقاييس، ينتج هؤلاء الداعمون الرقميون ما يقرب من نصف مليار منشور سنويا تمجد رؤية إيجابية (قومية في كثير من الأحيان) للصين، وتضايق مستخدمي الإنترنت الذين يعتبرون منتقدين لإسكاتهم. نحن نرى هذا النمط يظهر على TikTok)).
وذكرت رسالة مفتوحة حديثة، موقعة من قِبل إيمي شومر وجيسون بيجز وغيرهم من المشاهير، أن وكالات إنفاذ القانون الصينية نفذت أخيرًا حملة تأثير واسعة النطاق تستهدف أكثر من خمسين منصة عبر الإنترنت، بما في ذلك Meta وX (Twitter سابقًا) ويوتيوب، بالإضافة إلى TikTok، بعدما تضمن المحتوى الذي تروجه انتقادات للولايات المتحدة، وتعليقات إيجابية على حكم الصين في شينجيانغ، من بين قضايا أخرى تتعلق بالأجندة السياسية لبكين. وتشكل كل هذه الجهود جزءا من عملية معلوماتية واسعة النطاق تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لمضايقة المنتقدين، بما في ذلك الأمريكيون، وتشكيل بيئة المعلومات العالمية.
وبعيدًا عن كونه ((ساحة عامة)) تروج لحرية التعبير، فإن تيك توك يشبه إلى حد كبير ((مكبر الصوت للحزب الشيوعي الصيني)). ومنذ عقود مضت، كانت هذه المخاوف نفسها المتعلقة بالأمن القومي بشأن نفوذ الحكومات الأجنبية المتناحرة في محطات الإعلام الأمريكية سببا في دفع حكومة الولايات المتحدة إلى تقييد الملكية الأجنبية للتليفزيون والإذاعة. واليوم، يمكن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بتأثير أكبر بكثير من الأشكال التقليدية لوسائل الإعلام على الإطلاق.
تفتيش واسع
وتمكنت بكين بالفعل من الوصول إلى بيانات TikTok في عدة مناسبات. فوفقًا لتقرير نشرته مجلة Forbes في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت شركة ByteDance، التي تخزن جميع اتصالات TikTok الداخلية تقريبًا، إلى ((تفتيش واسع النطاق)) قبل الذكرى العشرين للحزب الشيوعي الصيني (المؤتمر الوطني) العام الماضي. وشمل التفتيش مراجعة ((أمان شبكة المنتجات وأمن البيانات والمعلومات الشخصية والعمليات اليومية)) للشركة من بين معلومات أخرى حساسة للغاية.
وكشفت أيضًا تسريبات وثائق الشركة الداخلية التي تم تصنيفها على أنها ((حساسة)) أن TikTok يخزن البيانات المالية الأكثر حساسية لأكبر نجومه، بما في ذلك تلك الموجودة في صندوق المبدعين، على خوادم في الصين.
وفي يونيو، اعترف TikTok بأن بيانات المستخدم الخاصة بالمبدعين الأمريكيين مخزنة أيضًا في الصين. ونعلم أيضًا أن TikTok راقب بشكل غير لائق مواقع الصحفيين الذين كتبوا قصصًا سلبية عن الشركة. وجاءت هذه الاكتشافات من قِبل العديد من موظفي ByteDance السابقين الذين أكدوا بشكل منفصل الادعاء بأن الحكومة الصينية لديها ((حق الوصول الأعلى إلى جميع بيانات الشركة، حتى البيانات المخزنة في الولايات المتحدة))، وأن ByteDance قد وصلت بشكل متكرر إلى البيانات غير العامة حول مستخدمي TikTok الأمريكيين، و((وصلت إلى كل شيء)). وزعم موظفو ByteDance السابقون أيضًا أن مكتب الشركة في بكين يضم وحدة من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، تسمى أحيانًا ((اللجنة))، للإشراف على تطبيقات الشركة، وتوجيه ((كيفية تعزيز الشركة القيم الشيوعية الأساسية)).
تعطيل الاجتماعات
وكما يوضح تقرير USCC لهذا العام، وجدت وزارة العدل أن مديرًا في Zoom امتثل سرًا لطلبات الحكومة الصينية لتعطيل اجتماع افتراضي لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن، وحظر المنشقين الصينيين من المنصة، وكان هذا مثالا واضحا على الاندماج المدني العسكري الصيني، إذ لا تستطيع الشركات والمسؤولون التنفيذيون الصينيون رفض طلبات الحزب الشيوعي الصيني بالحصول على البيانات عندما تطلب ذلك بكين.
وعندما أدلى شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة ((تيك توك))، بشهادته تحت القسم في مارس من هذا العام، ادعى أن ((بايت دانس لا تخضع لسيطرة الحكومة الصينية)). وأكد أنه لم يكشف بيانات مستخدمي TikTok للحكومة الصينية، وسيرفض القيام بذلك.
القيود التشريعية
وكما يسلط تقرير USCC الضوء على TikTok، فقد حان الوقت لكي ينظر الكونغرس في القيود التشريعية على تطبيقات الهاتف المحمول لوسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
ويقول هيلبيرج: ((التقيت أكثر من 100 مشرع في الكابيتول هيل، ويتفقون جميعًا على أن TikTok يمثل تهديدًا واضحًا وقائمًا للأمن القومي للولايات المتحدة. كما أوصت لجنة التجارة الأمريكية، في تقرير هذا العام، بأنه يجب على الكونغرس أن ينظر بشكل عاجل في فرض قيود تشريعية على شركات التواصل الاجتماعي الصينية. وابتداء من أوائل العام المقبل، سوف تعقد لجنة التنسيق الأمريكية سلسلة من جلسات الاستماع، التي سأشارك في رئاستها، لمزيد من التدقيق في استخدام التكنولوجيات الصينية في الولايات المتحدة، وسيحظى TikTok بالتدقيق العام المستمر الذي يتطلبه)).
طرق تأثير الحكومة الصينية على TikTok:
أولا: تستخدم نفوذها على ByteDance في التأكد من أن خوارزمية التصنيف تعزز خط الحزب، وتضخيم مصادر أو وجهات نظر مع إخفاء الآخرين.
ثانيا: يمكن للحزب الشيوعي الصيني تشويه المعلومات والرقابة عن طريق ملء التطبيق بالكثير من المعلومات على الإنترنت
وجد تقرير Pew Research:
- يعتمد عدد متزايد من الأمريكيين على وسائل الإعلام الجديدة مثل منصة TikTok للحصول على أخبارهم.
- توفر المنصة لبكين وسيلة محتملة للوصول إلى أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
- %33 من مستخدمي TikTok الأمريكيين يحصلون بانتظام على أخبارهم من المنصة.
- يعتبره أكثر من 50% من ((جيل Z)) محرك البحث المفضل لديهم.
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