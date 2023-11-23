-->

Friday, 24 November 2023 09:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا تعتبر Tiktok تهديدا لأمنها القومي

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتبر مستشار وكاتب أمريكي وعدد من المسؤولين في مقال أن تطبيق TikTok يمثل أكبر عملية استخبارات أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، وطالبوا بتحرك الكونجرس لوقفه، وذلك لأنهم يعتقدون أن TikTok يقف ضد أمريكا، ويهددها عبر الجمع الشامل لبيانات المستخدم الأمريكي الخاصة.
وقد اشتعل الجدل حول ما إذا كان يجب أن تكون المنصة قانونية في الولايات المتحدة. وبينما توقف الكونغرس عن سن تشريع في الربيع الماضي، ووفقا لجاكوب هيلبيرج، أحد كبار المستشارين في مركز جامعة ستانفورد زميل مساعد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، فقد حان الوقت لأن يدرك المشرعون الخطر الوجودي الذي يشكله TikTok على المصالح الأمنية الأمريكية، ويتخذون الإجراءات وفقا لذلك.
كيان أجنبي
ويذكر المقال أنه لم يسبق في أي وقت من تاريخ الولايات المتحدة أن امتلك كيان أجنبي مثل هذه المنصة غير المسبوقة للنشر الشامل للدعاية الشخصية القوية، والجمع الشامل لبيانات المستخدم الأمريكي الخاصة، حيث يمتلك TikTok جميع السمات المميزة للعملية الاستخباراتية الأكثر شمولا التي قامت بها قوة أجنبية على الإطلاق ضد الولايات المتحدة.
وأرسلت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية - الصينية (USCC) تقريرها السنوي إلى الكونجرس الأسبوع الماضي. وكما يوضح التقرير المكون من 800 صفحة: ((يعتمد عدد متزايد من الأمريكيين على وسائل الإعلام الجديدة مثل منصة TikTok للحصول على أخبارهم)).
بينما توفر المنصة لبكين وسيلة محتملة للوصول إلى أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
وبدءا من العام الماضي، وجد تقرير Pew Research أن 33% من مستخدمي TikTok الأمريكيين يحصلون بانتظام على أخبارهم من المنصة. كما يستخدم أكثر من 50% من ((جيل Z)) التطبيق الصيني محرك البحث المفضل لديهم.
وندد المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك رئيس لجنة مجلس النواب مايك غالاغر، ونائب رئيس المخابرات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو، بـTikTok، ووصفوه بأن ((معلوماته مضللة وتلقينية))، ويروج للدعاية الحكومية للحزب الشيوعي الصيني.
بينما يزعم المشككون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، لأن المعلومات الموجودة على المنصة هي من إنشاء المستخدم بالكامل.
تشويه المعلومات
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه يمكن للحكومة الصينية تشويه المعلومات التي يراها المستخدمون على TikTok بطريقتين: أولاً يمكنها الاستفادة من نفوذها على الشركة في التأكد من أن خوارزمية التصنيف تعزز خط الحزب، وتضخيم مصادر أو وجهات نظر أو موضوعات معينة مع إخفاء الآخرين. وقال مارك وارنر، رئيس شركة Intel في مجلس الشيوخ: ((لقد رأينا أن TikTok يميل إلى تغذية هذه الدوافع الرهيبة بخوارزمية تعمل على تضخيم المواقف الهامشية والمتطرفة)).
ففي الأيام القليلة الماضية فقط، انتشرت أغنية ((رسالة إلى أمريكا)) لأسامة بن لادن بسرعة كبيرة، وظهرت مقاطع فيديو حصدت أكثر من 14.2 مليون مشاهدة.
وبيّن أن TikTok ينحرف دائمًا ضد المصالح الأمنية الأمريكية، ويعكس باستمرار نقاط حوار الحزب الشيوعي الصيني، مع الترويج لسلوكيات التدمير الذاتي بين شباب أمريكا.
وثانيًا، يقول هيلبيرج: كما ذكرت بالتفصيل في كتابي ((أسلاك الحرب: التكنولوجيا والصراع العالمي من أجل السلطة))، يمكن للحزب الشيوعي الصيني تشويه المعلومات الموجودة على تيك توك، والانخراط في الرقابة عن طريق استخدام خراطيم المياه، كناية عن ((تدفق المعلومات)). ويشبهها بأن ((ترش الحكومات الأجنبية الخبيثة الكثير من المعلومات على الإنترنت كما لو كان من خلال خرطوم حريق عملاق، فيغمر كل شيء آخر. استخدام خراطيم إطفاء الحرائق يعادل الرقابة بوسائل أخرى. تتنافس المعلومات التي تنشرها أبواق الدولة مع المعلومات التي ترغب الحكومات الاستبدادية في إخفائها من خلال تمييعها، وصرف الانتباه عنها، ويمكن القيام بذلك إما لقمع المعلومات المشروعة أو لتشكيل السرد المفضل)).
مراقبة وقمع
ووجدت تقارير أخرى أن TikTok يراقب ويقمع المحتوى حول شينجيانغ والتبت وميدان تيانانمن ومواضيع أخرى يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني حساسة. وبينما يروج TikTok في الوقت نفسه لـ((Chroming)) (استنشاق الغراء) و((تحدي التعتيم)) في أمريكا، فإن النسخة الصينية من التطبيق، كما يشير رئيس مجلس الإدارة Gallagher، ((تُظهر تجارب علمية للأطفال ومحتويات تعليمية أخرى)). وأضاف: ((هذا ليس مفاجئًا، فتيك توك مسؤول في النهاية أمام رئيس تحرير الشركة الأم، تشانغ فوبينغ، وهو أيضًا رئيس لجنة الحزب الشيوعي الداخلية)).
الخمسين سنتا
ويبين هيلبيرج: ((لنأخذ بعين الاعتبار أن بكين تنفق 10 مليارات دولار سنويًا على الدعاية، وتوظف حشدًا من مليوني ((مشجِّع)) على وسائل التواصل الاجتماعي - يطلق عليهم بشكل ساخر ((جيش الخمسين سنتًا)) نسبة إلى المبلغ الذي يُفترض أنهم يحصلون عليه مقابل كل منشور - لإصدار سيل من الثناء على الصين وقادتها. وباستخدام بعض المقاييس، ينتج هؤلاء الداعمون الرقميون ما يقرب من نصف مليار منشور سنويا تمجد رؤية إيجابية (قومية في كثير من الأحيان) للصين، وتضايق مستخدمي الإنترنت الذين يعتبرون منتقدين لإسكاتهم. نحن نرى هذا النمط يظهر على TikTok)).
وذكرت رسالة مفتوحة حديثة، موقعة من قِبل إيمي شومر وجيسون بيجز وغيرهم من المشاهير، أن وكالات إنفاذ القانون الصينية نفذت أخيرًا حملة تأثير واسعة النطاق تستهدف أكثر من خمسين منصة عبر الإنترنت، بما في ذلك Meta وX (Twitter سابقًا) ويوتيوب، بالإضافة إلى TikTok، بعدما تضمن المحتوى الذي تروجه انتقادات للولايات المتحدة، وتعليقات إيجابية على حكم الصين في شينجيانغ، من بين قضايا أخرى تتعلق بالأجندة السياسية لبكين. وتشكل كل هذه الجهود جزءا من عملية معلوماتية واسعة النطاق تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لمضايقة المنتقدين، بما في ذلك الأمريكيون، وتشكيل بيئة المعلومات العالمية.
وبعيدًا عن كونه ((ساحة عامة)) تروج لحرية التعبير، فإن تيك توك يشبه إلى حد كبير ((مكبر الصوت للحزب الشيوعي الصيني)). ومنذ عقود مضت، كانت هذه المخاوف نفسها المتعلقة بالأمن القومي بشأن نفوذ الحكومات الأجنبية المتناحرة في محطات الإعلام الأمريكية سببا في دفع حكومة الولايات المتحدة إلى تقييد الملكية الأجنبية للتليفزيون والإذاعة. واليوم، يمكن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بتأثير أكبر بكثير من الأشكال التقليدية لوسائل الإعلام على الإطلاق.
تفتيش واسع
وتمكنت بكين بالفعل من الوصول إلى بيانات TikTok في عدة مناسبات. فوفقًا لتقرير نشرته مجلة Forbes في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت شركة ByteDance، التي تخزن جميع اتصالات TikTok الداخلية تقريبًا، إلى ((تفتيش واسع النطاق)) قبل الذكرى العشرين للحزب الشيوعي الصيني (المؤتمر الوطني) العام الماضي. وشمل التفتيش مراجعة ((أمان شبكة المنتجات وأمن البيانات والمعلومات الشخصية والعمليات اليومية)) للشركة من بين معلومات أخرى حساسة للغاية.
وكشفت أيضًا تسريبات وثائق الشركة الداخلية التي تم تصنيفها على أنها ((حساسة)) أن TikTok يخزن البيانات المالية الأكثر حساسية لأكبر نجومه، بما في ذلك تلك الموجودة في صندوق المبدعين، على خوادم في الصين.
وفي يونيو، اعترف TikTok بأن بيانات المستخدم الخاصة بالمبدعين الأمريكيين مخزنة أيضًا في الصين. ونعلم أيضًا أن TikTok راقب بشكل غير لائق مواقع الصحفيين الذين كتبوا قصصًا سلبية عن الشركة. وجاءت هذه الاكتشافات من قِبل العديد من موظفي ByteDance السابقين الذين أكدوا بشكل منفصل الادعاء بأن الحكومة الصينية لديها ((حق الوصول الأعلى إلى جميع بيانات الشركة، حتى البيانات المخزنة في الولايات المتحدة))، وأن ByteDance قد وصلت بشكل متكرر إلى البيانات غير العامة حول مستخدمي TikTok الأمريكيين، و((وصلت إلى كل شيء)). وزعم موظفو ByteDance السابقون أيضًا أن مكتب الشركة في بكين يضم وحدة من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، تسمى أحيانًا ((اللجنة))، للإشراف على تطبيقات الشركة، وتوجيه ((كيفية تعزيز الشركة القيم الشيوعية الأساسية)).
تعطيل الاجتماعات
وكما يوضح تقرير USCC لهذا العام، وجدت وزارة العدل أن مديرًا في Zoom امتثل سرًا لطلبات الحكومة الصينية لتعطيل اجتماع افتراضي لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن، وحظر المنشقين الصينيين من المنصة، وكان هذا مثالا واضحا على الاندماج المدني العسكري الصيني، إذ لا تستطيع الشركات والمسؤولون التنفيذيون الصينيون رفض طلبات الحزب الشيوعي الصيني بالحصول على البيانات عندما تطلب ذلك بكين.
وعندما أدلى شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة ((تيك توك))، بشهادته تحت القسم في مارس من هذا العام، ادعى أن ((بايت دانس لا تخضع لسيطرة الحكومة الصينية)). وأكد أنه لم يكشف بيانات مستخدمي TikTok للحكومة الصينية، وسيرفض القيام بذلك.
القيود التشريعية
وكما يسلط تقرير USCC الضوء على TikTok، فقد حان الوقت لكي ينظر الكونغرس في القيود التشريعية على تطبيقات الهاتف المحمول لوسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
ويقول هيلبيرج: ((التقيت أكثر من 100 مشرع في الكابيتول هيل، ويتفقون جميعًا على أن TikTok يمثل تهديدًا واضحًا وقائمًا للأمن القومي للولايات المتحدة. كما أوصت لجنة التجارة الأمريكية، في تقرير هذا العام، بأنه يجب على الكونغرس أن ينظر بشكل عاجل في فرض قيود تشريعية على شركات التواصل الاجتماعي الصينية. وابتداء من أوائل العام المقبل، سوف تعقد لجنة التنسيق الأمريكية سلسلة من جلسات الاستماع، التي سأشارك في رئاستها، لمزيد من التدقيق في استخدام التكنولوجيات الصينية في الولايات المتحدة، وسيحظى TikTok بالتدقيق العام المستمر الذي يتطلبه)).

طرق تأثير الحكومة الصينية على TikTok:
أولا: تستخدم نفوذها على ByteDance في التأكد من أن خوارزمية التصنيف تعزز خط الحزب، وتضخيم مصادر أو وجهات نظر مع إخفاء الآخرين.
ثانيا: يمكن للحزب الشيوعي الصيني تشويه المعلومات والرقابة عن طريق ملء التطبيق بالكثير من المعلومات على الإنترنت
وجد تقرير Pew Research:
- يعتمد عدد متزايد من الأمريكيين على وسائل الإعلام الجديدة مثل منصة TikTok للحصول على أخبارهم.
- توفر المنصة لبكين وسيلة محتملة للوصول إلى أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
- %33 من مستخدمي TikTok الأمريكيين يحصلون بانتظام على أخبارهم من المنصة.
- يعتبره أكثر من 50% من ((جيل Z)) محرك البحث المفضل لديهم.

MENAFN23112023000089011017ID1107480090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث