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حرب غزة تهدد أمن الطاقة شرق المتوسط

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يُعد قطاع الطاقة أحد المؤشرات على التكاليف الباهظة التي ستدفعها المنطقة حال نشوب صراع أوسع نطاقًا، مع بعض التداعيات التي يمكن قياسها بالفعل في بعض البلدان.
قبل حرب غزة، كانت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ​​توفر آفاقًا جذابة. وظاهريًا، بدا أن المنطقة تدخل مرحلة من التعاون في مجال الطاقة والأمن. ثم جاءت حرب إسرائيل مع ((حماس)).
في 9 أكتوبر، بعد يومين من هجوم حماس، علقت إسرائيل الإنتاج من حقل ((تمار))، ثاني أكبر حقل للغاز لديها. وفي وقت لاحق، تم إغلاق محطة النفط الإسرائيلية في عسقلان أمام السفن وسط الهجمات الصاروخية.
خلال النصف الأول من 2023، حصلت إسرائيل على أكثر من 263 مليون دولار من عائدات الغاز الطبيعي. وقبل بدء تشغيل حقل ((ليفياثان)) الذي تبلغ طاقته 23 تريليون قدم مكعب عام 2020، كان ((تمار)) (13 تريليون قدم مكعب) يقود إنتاج إسرائيل منذ عام 2013، عندما بدأت بالإنتاج.
في العام الماضي، بلغ إنتاج إسرائيل من الغاز 21.92 مليار متر مكعب، حيث احتل حقل ((ليفياثان)) الصدارة (11.4 مليار متر مكعب) ويليه حقل ((تمار)) (10.2 مليارات متر مكعب). وتم استهلاك ما مجموعه 12.71 مليار متر مكعب محليًا، خاصة في قطاع الطاقة، في حين تم تصدير 9.21 مليارات متر مكعب. استفادة أوروبية
تستفيد أوروبا من الغاز الإسرائيلي في سعيها لتنويع إمداداتها وتقليل اعتمادها على موسكو. ولتحقيق هذه الغاية، وقع ((الاتحاد الأوروبي)) مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022 لشحن الغاز المنتج في أي من البلدين إلى القارة. لكن زيادة إنتاج مصر ستتطلب زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية.
وبينما تنتج مصر الغاز الخاص بها وتطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لهذا القطاع، إلّا أنها شهدت انخفاضًا في الإنتاج في السنوات الأخيرة، ما أثر على قدرتها على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وبلغ إنتاج مصر من النفط خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2023 ما يقدَر بـ5.076 مليارات متر مكعب، بانخفاض حوالي 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021. كما انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال عام 2023 بسبب تزايد الاستهلاك المحلي؛ وبالوتيرة الحالية، سيبلغ إجمالي هذه الصادرات حوالي 3.4 ملايين طن متري بحلول نهاية العام، مقارنة بـ7.1 ملايين طن متري في 2022.
الحرب تعطّل واردات إسرائيل
توقفت واردات إسرائيل من النفط الخام بعد إغلاقها ميناء عسقلان. وتشير بيانات شركة ((كبلر)) إلى أنه في سبتمبر جاء 179000 برميل يوميًا من واردات إسرائيل من النفط الخام البالغة 205000 برميل يوميًا عبر عسقلان والباقي عبر ميناء حيفا.
ومنذ إغلاق عسقلان، تم استيراد شحنة نفط خام واحدة على الأقل عبر ميناء إيلات على البحر الأحمر. ونظرًا لأن معظم واردات إسرائيل تأتي من البحر المتوسط ​​والبحر الأسود، فقد ترغم الحرب المطولة مزيدًا من الناقلات على الإبحار في مسار أطول - عبر قناة السويس إلى إيلات بدلًا من عسقلان، مما يضيف حوالي 4 أيام إلى الرحلة ويرفع تكاليف الشحن. ومع ذلك، فوفقًا لشركة ((كبلر))، كان لدى إسرائيل حوالي 10.72 ملايين برميل من النفط الخام في مخزوناتها حتى 27 أكتوبر يمكنها السحب منها إذا لزم الأمر.
وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها واردات النفط الإسرائيلية انقطاعًا هذا العام. ففي مارس، توقفت تدفقات النفط الخام الكردي من العراق، من ميناء جيهان التركي بسبب النزاع المستمر بين بغداد وأربيل وأنقرة. ونتيجة لذلك، اضطرت إسرائيل إلى زيادة وارداتها من النفط الخام من مصادر أخرى، وخاصة أذربيجان (التي يتم تحميل شحناتها إلى إسرائيل في ميناء جيهان) وكازاخستان (التي يتم نقل تدفقاتها من الخام عن طريق نظام ((تحالف خط أنابيب بحر قزوين)) ويتم تحميلها في محطة يوزنايا أوزيريفكا على البحر الأسود بالقرب من نوفوروسيسك، روسيا). لكن استبدال أنواع النفط الخام ليس مهمة سهلة دائمًا نظرًا لأن الجودة تختلف من مورّد إلى آخر، ويمكن أن يؤدي التحول إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
انعدام أمن الطاقة
منذ 2020، كان للأزمة المالية في لبنان تأثير شديد على قطاع الطاقة الهش في البلاد. وتواجه الحكومة صعوبات في شراء شحنات المنتجات النفطية لتزويد أربع محطات كهرباء ساحلية بالوقود. وهناك محطتان فقط تعملان بزيت الغاز في الآونة الأخيرة - الزهراني في الجنوب ودير عمار في الشمال - وإن كان ذلك مع انقطاعات متكررة.
ووسط انقطاع الكهرباء الحاد، عمد مستوردو النفط من القطاع الخاص في لبنان على زيادة وارداتهم من الديزل، الذي يستخدم بشكل أساسي لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة. وفي حال تفاقم الأمور والتوتر بين إسرائيل و((حزب الله))، فلا تتمتع حكومة تصريف الأعمال في لبنان بالقدرة على معالجة حالات الطوارئ الجديدة. فخلال حرب عام 2006، قصفت إسرائيل صهاريج تخزين النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء في جنوب لبنان، مما تسبب في تسرب كبير لزيت الوقود الثقيل إلى البحر المتوسط ​​وأدى إلى كارثة بيئية. ومن شأن صراع أوسع نطاقًا أن يؤثر أيضًا على حركة الشحن إلى لبنان، مما يزيد الضغط على اقتصاده المتعثر
أنشطة تنقيب
في 2022، أتاحت اتفاقية الحدود البحرية التي توسطت فيها أمريكا بين إسرائيل ولبنان أنشطة التنقيب البحرية في المنطقة الجنوبية من لبنان. لكن على الرغم من الآمال الكبيرة التي علقتها البلاد على هذه الأنشطة، لم يؤدِ الحفر الذي قامت به شركة ((توتال إنيرجيز)) في البئر الاستكشافي ((قانا 1/31)) إلى اكتشاف النفط. على السياسيين اللبنانيين الآن أن يحوّلوا انتباههم بعيدًا عن أحلام أنابيب الغاز ونحو تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شجعت واشنطن دول شرق المتوسط ​​على تنويع مصادر الطاقة لديها، ومعالجة تغير المناخ في الوقت نفسه. وقد نجحت دبلوماسية الطاقة هذه في بعض المناطق، ولكن حرب غزة كشفت عن المخاطر الجيوسياسية العالية التي تواجهها المنطقة. وإذا اتسعت رقعة الحرب، لن ينجو قطاع النفط والغاز من تداعياتها الاقتصادية، وستؤجل خطط الطاقة الخاصة بالحكومات في المنطقة لعدة سنوات.
الحرب في غزة تؤثر في صادرات مصر للغاز
واردات إسرائيل تتأثر وتزيد تكاليف شحنها
توسع الحرب يهدد الطاقة الضئيلة والمحدودة في لبنان
أوروبا تتأثر بالحرب بعد توقف تصدير الغاز الإسرائيلي

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