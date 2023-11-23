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التسلح التكنولوجي تأثيرات على الأمن والسلم الدوليين

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) باتت التكنولوجيا لاعبًا جديدًا في الساحة الدولية، ولذا اندفعت الدول نحو السباق إليها، وهو ما يشير إليه الباحث، مجاهد أحمد المزوّق، في مقالة نشرت في دورية أفق، مركزًا على التكنولوجيا الأمنية والحربية واستفادة الدول منها، ليس فقط لتطوير قدراتها الحربية وتعزيز أمنها، بل وتعزيز مواقعها وإحداث تغييرٍ في بنية النظام الدولي الحالي.
وبيّن المزوق أن التطورات التكنولوجية المُتسارعة، طوَّرت معها مفاهيم جديدة للقوة والأمن والصراع والحروب وموازين القوى.
تغير الحروب
باتت حروب اليوم تعتمد على القوة الناعمة من تسخيرٍ لتطورات الفضاء الإلكتروني والأقمار وأنظمة الشبكات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية الحديثة، ووصلنا اليوم إلى سباقِ تسلُّحٍ جديد تخطى المفاهيم التقليدية، هو سباق في المعرفة التكنولوجية.
وقد خَدمتِ التطورات التكنولوجية المجالَ العسكري بشكلٍ كبير، وقللتِ الجهد والتكلفة البشرية لخَوضِ الحروب، وأَلغت العاملَ الزمني والنطاق الجغرافي لنشر الجيوش وتحضيرها واستعداداتها، وفَرضت أنماطًا قتالية وفكرية للعقائد العسكرية للقرن الحالي وإستراتيجيات بناء جيوش المستقبل، إلا أنه، في المُقابل، لم يتناقَص عدد ضحايا مآسي الحروب الإنسانية، ولم يكُن هذا التطور مسألة إيجابية للبشرية ولأغلب دول العالَم.
فإذا كان عصر الحرب الباردة شهد سباق تسلحٍ بلغ ذروته بالتنافس حول الأسلحة النووية، فإن بنية النظام الدولي المستقبلي تتعلق بمجالاتِ التنافسِ الخطير الذي يدور بين أمريكا من جهة والصين وروسيا كل واحدة منهما على حدة من جهةٍ ثانية، وهو سباق يبدو، من خلال استعراض الأَثَر الذي يحدثه البُعد التكنولوجي في المجال العسكري، خطيرًا وغير مضمون النتائج في ظل الحدود الخارقة التي بلغتها التكنولوجيات العسكرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي المُرافقة لها، بخاصة أن هامش الخطأ ضئيل منذ عهد الأسلحة النووية، وأن تعدد الأطراف الفاعلة في البيئة الدولية تجعل المستقبل مبهمًا وغير مُطَمْئنٍ في الاستعداد لحروب جنودها روبوتات، وأنظمة ذكاء اصطناعي، وتكنولوجيا خارقة، لكن الأكيد أن ضحيتها الأولى هو الإنسان.
تنافس دولي
تحتل قضايا التكنولوجيا مكانة رئيسة في التنافس الدولي حاليًا، وسيدو الصراع الدولي المقبل حسب المفكر الأمريكي ألفن توفلر حول المعرفة، وسيكون مسرحه وميدانه عقول البشر ومعارفهم، ويرى خبراء آخرون أن محور الصراع سيكون بين أمريكا وبقية القوى الكبرى.
وبالفعل، أصبحنا اليوم أمام بيئة تكنولوجية عالَمية معقدة، فقد أَصبح العنف والتهديد بين الأطراف الفاعلة دوليًا مقيدًا بالتكنولوجيات المُتاحة لهم، وثمة حروب طاحنة اليوم، توصف أحيانًا بأنها ((هادئة))، سببها التنافس على التطور التكنولوجي، وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الكبيرة على هذا الصعيد، لأن آثارها تعطي مزيدًا من التقدم على سلم القوة العالمي.
لماذا هذا السباق للتسلح؟
يجيب جوزيف كاميللري على السؤال ((حين تشعر الدول بنسبة أقل من الأمان، فإنها تضاعف جهودها لتكديس الأسلحة في ترساناتها إلى الحد الذي يكفي لإخافة العدو وردعه، ولكن تراكم القدرات العسكرية الكبيرة يزيد فقط من الشعور بعدم الأمن، وهذا ما يؤدي إلى سباقِ تسلحٍ عنيف ومن دون نهاية)).
وفي الشرق الأوسط ارتبط سباق التسلح بصراعات وأزمات المنطقة منذ 1948، ويمكننا أن نَربط مسار الظاهرة في المنطقة بعوامل منها:
ـ تأثير الحروب العربية - الإسرائيلية الـ4 في دفع دول الطوق لإسرائيل نحو سباق التسلح وتزايد النفقات العسكرية إبان فترة هذه الحروب.
ـ تأثير حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة على عدم الاستقرار في منطقة الخليج وإيران، وتضاعُف نفقات الدفاع وسباق التسلح على جبهات: العراق وإيران ودول الخليج العربي.
ـ الأحداث التي رافَقت ما سمي بـ((ثورات الربيع العربي))، وما ترتب عليه من عملياتِ تسلح وإنفاق عسكري كبير وحديث تكنولوجيًا.
الأمن والسلم
تتميز المرحلة الحالية بجملة متغيرات مُتسارعة لا تقتصر على المفاهيم الأمنية في إطار العلاقات الدولية فحسب، بل أيضًا على مجرى التفاعلات في بيئة النظام الدولي الجديد، إنها بيئة فوضوية ومنظمة معًا.
تقاطعت المُصطلحات بين الأمن والإرهاب وتلاقت أجندات في مشروعات الشر، وعَلَتِ النسبية معلِنَة ضياع الحقيقة، واستبدلت الإيديولوجيات بالمصالح، وزَعْزَع الاقتصاد معالمَ الأقطاب، وارتبطتِ التهديدات البيولوجية بالأمن القومي بل الأمن العالَمي بدلاً من الأمن الدولي، أَخذت الجماعات والأفراد بالقيام بدَورٍ يوازي دَور الدول، وأَخَذَ الإعلام دَور صناعة الخبر والتحكم به بَدَلَ الاكتفاء بنقْله، وغدًا مفهوم الأمن أكثر حداثة مع بلوغِ ثورة المعلومات نُضجَها لتَحل مفاهيمُ أمن التقانة والفضاء الإلكتروني محل الأمن التقليدي.
الإنفاق العسكري والتنافس الدولي
لا تزال صناعة الأسلحة وتجارتها تزداد اتساعًا وتنوعًا في العالَم، ولا تزال عملية الإنفاق والتنافس شديدة، وتتنافَس الدول في تطويرِ القدرات العسكرية لديها وتحسينها لتحقيق أهداف منها ضمان الأمن الوطني والمُشارَكة في الصراعات الدولية.
ويتأثر التنافس الدولي بمستوى الإنفاق العسكري لكل دولة، وهذا ما يرتب تغيير في توازن القوة بين الدول، حيث يُواصِل الإنفاقُ العسكري العالَمي ارتفاعاته للعام الثامن على التوالي مُتجاوزًا 2.224 تريليون دولارٍ أمريكي لأول مرة أواخر 2022 حسب ((معهد ستوكهولم لأبحاث الأمن والسلام الدولي))، كما بلغتِ الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا مع نهاية 2022 قرابة 4 تريليونات دولار بحسب تقريرٍ من شركة (IDC) للتكنولوجيا.
التكنولوجيا المتقدمة
التكنولوجيا أمر رائع، لكن تم توظيفها لأغراضٍ عسكرية بحتة، منها أنظمة المُراقَبة والرصد والتجسس والاستشعار والاختراق لشبكات العدو، ولعل الطائرات المسيرة لعبت دَورًا في صراعاتٍ عدة في سورية، اليمن، أوكرانيا، أذربيجان وغيرها.
واستخدم القطاع العسكري مُنجزات التقدم العلمي التقني وأَدخل ما يسمى بالثورة العسكرية، ويقال إن القطاع العسكري هو المُستهلِك الرئيس لمُنجزات التقدم العلمي التقني، وأصبحنا أمام أسلحة تكنولوجية متعددة منها الأسلحة الليزرية والكهرومغناطيسية والفرط الصوتية، ناهيك بالأسلحة الفضائية والروبوتات القاتلة والفيروسات الرقمية، حتى بات يُطلق عليها لقب الثورة في الشؤون العسكرية RMA (Revolution in Military Affairs).
صراع التكنولوجيا
المُتتبع للأحداث الحالية يدرك أن الصراع القائم بين الدول الكبرى هو حول التكنولوجيا وامتلاكها والسيطرة عليها، لذا يزداد التوتر والسباق نحو تطوير الترسانات النووية وإدخال أنماطٍ من التحسينات عليها تُعرَف بالذكاء الاصطناعي والأسلحة الذكية.
وهناك مَن يَعتقد أن علاقات الردع القائمة لا يُمكن المُحافَظة عليها مستقبلاً سوى بالتحكم في هذه التكنولوجيا خاصة بين أمريكا والصين وروسيا، وبدرجة أقل باقي الدول مثل اليابان والهند، وبالتالي فإن الدول التي تَمتلك مفاتيح التكنولوجيا، هي الأقدر على تطوير مواردها واستخدامها بكفاءةٍ.
2.224 تريليون دولار حجم الإنفاق العسكري العالم 2022. 4 تريليونات دولار حجم الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا.
عوامل أثرت على التسلح العسكري في الشرق الأوسط
1ـ تأثير الحروب العربية - الإسرائيلية الـ4 التي دفعت دول الطوق لإسرائيل نحو مزيد من النفقات العسكرية.
2ـ تأثير حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة.
3ـ الأحداث التي رافَقت ما سمي بـ((ثورات الربيع العربي)).

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