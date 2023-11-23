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تطبيقات يحكمها مقص رقيب مزاجي

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) سرت شكاوى كثيرة في كبريات منصات التواصل الاجتماعي التفاعلية، من تدخل القائمين عليها في المحتوى المنشور على تلك المنصات، حتى مع خلو بعض تلك المنشورات مما يخالف السياسات المعلنة للنشر في تلك المنصات.
وتؤثر تلك المنصات من خلال التقنين في النشر على خيارات النشر، حيث تتحكم المنصة حذفًا وحجبًا لبعض المشاركات.
وفي وقت يتم الحجب والحذف بناء على ما تفرضه سياسات بعض الدول، أو بناء على توجه هذه المنصة أو تلك، إلا أن مستخدمين لتلك المنصات باتوا يقولون إن الأمر صار أشبه ما يكون برقيب يتدخل بمقصه ليحذف منشورًا، أو هناك بمزاج الرقيب، وليس وفقًا لضوابط محددة، وليس لأن المحتوى المنشور ينطوي على عِداء أو تجاوزات خاطئة.
وكثرت في الآونة الأخيرة كذلك تدخلات المنصات لإغلاق بعض الحسابات التي لا تتجاوب مع التحذيرات التي باتت توجه بكثرة لكثيرين، وتسبب ذلك الحجب المقنن لبعض المشاركات بعزوف بعض المستخدمين عن المشاركة في منصة بعينها، والتوجه إلى منصات أخرى تمنح المستخدمين مساحات أوسع.
خوارزميات المنصات
أكد رئيس قسم الإعلام في جامعة أم القرى، المستشار المدرب الإعلامي، الدكتور أيمن إبراهيم السعيدي، أن الأخبار والآراء التي يتداولها ويتناقلها الناس لم تعد مستمدة فقط من وسائل الإعلام، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على ما تشكله خوارزميات المنصات الرقمية، وقال ((حارس البوابة التقليدي الذي يقوم بتنقيح الأخبار وفرزها وترتيب أولوياتها قبل أن تصل إلى الجمهور لم يعد موجودًا، وحل بدلا عنه منصات رقمية أكثر قوة وأشد قدرة على التحكم في سلوك الجماهير وتوجيهها إلى اتجاهات محددة، وهو ما شكل ما تمت تسميته فقاعات الترشيح (Filter Bubble)، حيث يتم تخصص المحتوى والآراء بناء على المستخدمين واتجاهاتهم والفكرية وانتماءاتهم الدينية والعرقية، وبناء على هذه المعلومات الضخمة يتم توجيه المضمون نحو اتجاه سائد تدعمه هذه المنصة، مع حجب أو تقليل ظهور أي آراء أخرى، وهنا تكمن أكبر المخاوف من الدور المتزايد لهذه المنصات في تشكيل الرأي العام العالمي)).
وأضاف ((لعل التوجه المخجل لبعض المنصات، مثل تيك توك، وتكميمها للأصوات الصادقة، والتعليقات المدافعة، مثلا عن المملكة العربية السعودية هي تطبيق عملي لهذه المخاوف من الدعاية السلبية، عبر زيادة تدفق المعلومات التي تؤدي إلى تضليل الجماهير)).
مخاطر المستقبل
شدد السعيدي على المخاطر التي تزداد تحدياتها في المستقبل، مع تطور الذكاء الاصطناعي، واستغلال المنصات للبيانات الضخمة التي تمتلكها، بهدف اكتشاف اتجاهات الجمهور وميولهم وعواطفهم، ثم التأثير عليهم في كثير من القرارات.
وقال ((هنا يأتي دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في إيقاف هذه الهيمنة للمنصات، كما هو دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في الدفاع عن مكتسبات هذا الوطن، ورفع الوعي الإعلامي والرقمي للمجتمع)).
اللجوء إلى القمع
أوضحت مريم الجهني، وهي حاصلة على ماجستير إعلام دولي وإدارة، أن منصات التطبيقات الاجتماعية باتت جزءًا لا يتجزأ من حياة البشر اليومية، وقالت ((تلعب هذه المنصات دورًا هامًا في تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم، ومشاركة أفكارهم مع العالم، ومع ذلك لاحظنا في الآونة الأخيرة لجوء بعض التطبيقات والمنصات إلى قمع الآراء والمشاركات التي تتعارض مع توجهات المنصة، أو ميول بعض القائمين عليها، واستغلالهم للسلطة الرقابية التي منحت لهم على المنصة لقمع الآراء وحذف المنشورات، على الرغم من أنها لا تتعارض مع سياسة وقوانين المنصة، وإنما فقط لا تتفق مع آراء ورغبات المشرفين على تلك المنصات)).
وتابعت ((لا أجد ما يضير بتعبير المشاركين عن ميولهم السياسية، ولذا استغرب مثلا حذف منشورات تحمل اعتزاز مواطنين بقياداتهم وبلدانهم)).
وعن الحلول للتعامل مع هذه المنصات، قالت ((قد يكون أحد الحلول هو مقاطعة المنصة التي تلعب دور ((مقص الرقيب)) دون ضوابط، والتوجه إلى منصات بديلة، ولعل هذا ما حدث أخيرًا مع تطبيق تيك توك، الذي حذف منشورات سعوديين على الرغم من أنها لا تتضمن سوى اعتزازهم بهويتهم ووطنهم، ولا تحمل أي محتوى عدائي أو مخالف، وهذا الأمر دفع عددًا من المشاهير والمؤثرين إلى إغلاق حساباتهم على تيك توك والتوجه إلى منصات بديلة)).
ـ منصات تفاعلية تفرض رقابة مزاجية على مستخدميها
ـ المنصات تلجأ إلى الحجب والحذف بعيدًا عن ضوابطها المعلنة.
ـ المنصات تهدد بإغلاق الحسابات التي لا تنصاع إلى توجيهاتها وتدخلاتها بالمحتوى.
ـ متخصصون يحذرون من توجيه المنصات للمضمون وفق ما يناسب ميول القائمين عليها.
ـ انتماءات عرقية ودينية تتحكم أحيانًا بميول القائمين على المنصات.

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