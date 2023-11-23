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دعم المثقف للخرافات

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)في الفيلم المذهل ((حسن ومرقص)) تأليف وسيناريو الداهية يوسف معاطي وإخراج - العائش في جلباب أبيه- رامي إمام؛ قال الشيخ بلال (حسن مصطفى): ((من مشيت يا شيخ حسن حسيت بالكآبة وحزنت ورحت أزور سيدنا الحسين ودعيت ربنا يعطرني فيك وأهي بركات الحسين!))، نهض ((مرقص)) (عمر الشريف) - مستأذنًا، فسأله الشيخ حسن العطار (عادل إمام): ((على فين؟!))، فقال:((أروح أزور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان..اشتقت له أوي))، لتذهب الكاميرا في لقطة بانورامية لـ((مرقص)) وهو يقرأ الفاتحة عند قبر الحسين.
(2)
لم أستسغ هذا ((العسف)) في النص أولا!، ثم لم استسغ دعم ((الجهل))!، كان ((التكلف)) جليًّا في المشهد، ولا قيمة له في السياق الدرامي، ولو أرجعت البصر لوجدت في الأمر دعم لأساليب مخالفة للعقل الصريح والنقل الصحيح، ثم ارجع البصر كرّتين لتجدن أن هذا هو القبر الثالث للحسين، فالثاني في دمشق، والأول في كربلاء، ولا تكن في ريب من أن يظهر رابع في صنعاء.
(3)
وقد ألفيتُ ثلة من المثقفين، ورهط من أدعياء الثقافة، وهم يسلكون مسالك تناقض مبادئهم، وتناهض قيمهم، وتخالف واجباتهم، فالمثقف مشعل نور، عامل نجاة، وقنديل معرفة، وحين يوجف مع أدعياء الثقافة، وينهج نهج الجهلة، ويمضي مع الحمقى، فقد استدعى الهلاك والظلام.
(4)
طمعًا في الأتباع، ومغازلة للشعوبية، وضعف شخصية، وأحايين كثيرة مكرًا وخبثًا: يعاضد بعض ((المثقفين)) البدع والخرافات والخزعبلات.
(5)
لا نعتب على ((المثقفات))، وقليلات هن، بل العتب على مثقف - أو هكذا نظنه - يضع برجه في ((البايو)) والسيرة الذاتية، وآخر ((ينكّب)) على قبر الولي، وثالث يتوسل بميّت، ورابع يروي عن ((دجال))!.
(6)
قلت لا نعتب على ((الستات))، لأن لدى الجنس ((الناعم)) سواد غالب من ((الجاهلات))، وشريحة عريضة من ((المدعيات للثقافة))، ونسبة نادرة - والنادر لا حكم له - من ((المقبولات ثقافيا))، ولكنهنّ يتشاركن حب الخرافة، واللامنطق، والوهم اللذيذ.

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