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البطولة كما يصورها الأدب الجاهلي

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) مقدمات هذا الموضوع لا تقل قيمة عن الموضوع نفسه، بل هي منه في الصميم، ولا يستقيم وجه الحديث عنه إلا بها. وإذا كان بعض المقدمات نافلة وفضلة يستكثر بها الباحث لأمر لا يتصل بجوهر البحث اتصالًا وثيقًا، فإن الترابط المتين بين مقدمات هذا الموضوع والموضوع نفسه يجعل التجاوز عنها إخلالًا بالمنهج وانتقاصًا من البحث، وفي هذا الموضوع قضيتان لا بد من التريث عندهما، تتمثلان في طرفي العنوان: ((البطولة)) و((الأدب الجاهلي))، ولكل منهما حديث طویل نجزئ منه هنا بالقدر الذي لا يخرج به من التقديم والتمهيد.
أما البطولة فنحسب أن لها من تعدد المعاني ما يقتضي التوضيح والتحديد ثم اختيار المعنى أو المعاني التي قد يشملها العنوان ويدور عليها الحديث وأول ما يعرض من معانيها أن يقصد بها ((بطولة الحرب)) وما ينطوي فيها من الفروسية والقوة والغلبة. ولهذا المعنى، أو المضمون)) - كما يحب المحدثون أن يقولوا - صورتان من التعبير:
أولاهما - ما أطلق عليه الباحثون الغربيون اسم الشعر القصصي أو ((شعر الملاحم))، وهو ما يجتمع لشاعر نظم قصيدة طويلة يقص فيه ضروب البطولة التي تمثلت في رجل فرد، أو في عدد من الرجال الأبطال أو يؤرخ فيها حوادث أمة في فترة بعينها من تاريخها، فيصوغ ما انحدر إليه ممن سبقه من أخبار الوقائع وصور الحوادث، ويتسلسل بها في أسلوب قصصي متتابع.
والصورة الثانية من صور التعبير عن ((بطولة الحرب)) هي التي أطلق عليها العرب القدماء اسم (شعر الحماسة) وهي هذه القصائد والمقطعات المتفرقة التي ينظمها شعراء متعددون، يفخرون فيها بأنفسهم أو بإبطال قبيلتهم وقومهم ويشيدون بما أبدوا من ضروب القوة والفروسية، وما أتيح لهم من أسباب النصر والغلبة. فيدور قصيدهم حول شتيت من المعاني المتفرقة لا ينتظمها أسلوب قصصي متابع ولا استقصاء لا جزاء الحوادث والوقائع، وبذلك، لا يتم لها استكمال صورة واضحة المعالم لسير موقعة أو لإعمال فرد أو لحياة أمة.
اما المعنى الثاني للبطولة فيتسع حتى يشمل ((بطولة النفس)) في كل ما يتمثلها به المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فيصبح البطل مثلا يحتذى في: الصبر على الشدائد، وتحمل المشاق، ونجدة المضاف وإغاثة الملهوف، وبذل ما في الوسع - وفوق ما في الوسع - قرى للضيف ونائلا للسائل، وفي: الحكمة ورجاحة العقل وسداد الرأي والمنطق والعلم عن قدرة، والوفاء بالعهد، والحفاظ على الذمام، واباء الضيم، والترفع عن الدنايا، والتحلى بكل ما يراه مجتمعه فضيلة في النفس والخلق.
وثالث هذه المعاني أن يقصد بالبطولة معنى اصطلاحي في النقد الأدبي حين يكون البطل في الأثر الغني هو ((الشخصية الأولى)) أو مجموعة الشخصيات الرئيسية)) التي يرمز بها لتصوير صفات بعينها تمثل جوانب في حياة الناس والمجتمع، يكون فيها الخير والشر والقوة والضعف، والوفاء والقدر، والحب والبغض، فتدعو إلى الإعجاب والمحاكاة، أو إلى الازدراء والنفور.
أما القضية الثانية من مقدمات هذا الموضوع، وهي التي تتمثل في الشق الأخير من العنوان، فهي قضية ((الأدب الجاهلي)). والحديث عن هذه القضية حديث عن مصادر هذا البحث وأصوله، وبيان لقيمتها التاريخية والفنية. ولهذا الحديث جانبان: أولهما - الشعر الجاهلي وأحسب أن قضيته قد فرغ منها بعد أن صححت الدراسة العلمية الحديثة موازينه، وهدأت الضجة التي افتعلت من نحو ثلاثين عاما، وتكلف أصحابها من العناء والمشقة في قسر النصوص وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات وفي تعميم الأحكام الجزئية تعميمًا واسعًا يبعد بها من الصواب - تكلفوا في كل ذلك ما أثار حولها وحولهم غبارًا كثيفا لفت الأنظار وغشاها حينا، ثم انقشع ولم يبق منه - في مقاييس العلم الصحيح - شيء سوى آثار يسجلها مؤرخ الأدب حين يعرض لهذه الحقبة من تاريخنا.
ولا تحسب أن باحثًا جادًا يتبع ما جد من الدراسات الحديثة في هذا الموضوع، لم يستقرئ أصوله القديمة استقراء قائمًا على الفهم والبصر والمعرفة بحياة القوم، لا تحسب أن باحثًا هذا شأنه إلا وهو يدرك أن الدراسة الحديثة بشقيها: الداخلي الذي ينقد النصوص نقدًا فنيًا، والخارجي الذي يتتبع مصادرها تتبعا تاريخيا، قد أثبت لهذا الشعر في مجموعه - الصحة والأصالة، وإن كان عرض لبعضه ما يعرض - مع التفاوت - لآداب الأمم كلها في جميع العصور من وضع البعض الشعر أو نحل، ومن اضطراب في نسبة بعضه وفي روايته الأسباب تاريخية معروفة.
والجانب الثاني للأدب الجاهلي هو: النثر. ولا نقصد به هذا القدر من العبارات القليلة التي بقيت من تراثنا، من مثل: سجع الكهان، والتلبية والحكم، والأمثال، فهذه كلها قد تزود الدارس بإشارات ودلالات يستخلصها منها ويرتب عليها بعض الأحكام، ولكنها في مجال هذا المقال لیست بذات غناء.
وإنما نقصد بالنثر هذا التراث الخصب الذي خلفته لنا الجاهلية من سير رجالها ونسائها وحوادث قبائلها وأيامها، وصور مجتمعها وحياتها، بأدق تفصيلاتها وأوضح معالمها، وتناقله الأفراد والأجيال - كما يتناقل التراث القومي في كل مقالي دون بعد زمن فبقي لنا في طيات كتب الأدب والتاريخ والنسب، وامتلات به صحائف مما كتب أبو عبيدة على النقائض، ثم الجاحظ والمبرد وابن قتيبه والطبري، ثم ابن الانباري في شرحه على المفضليات، وما جمعه لنا ابو الفرج في أغانيه، وابن عبد ربه في عقده وغيرهم.
ومن هنا نتلمس بداية الطريق، فهذا النثر الذي تأخر تدوينه قرنا وبعض قرن هو ميراث الجاهلية في مادته كلها، تناقلته الجاهلية تناقل الحفى به، والحريص عليه، الحافظ له كانوا يتناشدون شعره ويقصون نثره في مجالسهم ومواسمهم وأسواقهم وسمرهم، يتنافرون ويتفاخرون وينقطع لرواية الشعر والأخبار رواة يتفرغون بعينه فينسبون إليه، ورواة من القبيلة لا يقتصرون على شاعر منها وإنما يجمعون بين شعرائها كلهم، يروون من شعرهم وأخبار ذلك الشعر مفاخر القبيلة في وقائعها ومحامدها، ومضوا على ذلك رواية بعد رواية وجيلا بعد جيل، إلى أن قيض لهذا التراث التدوين والتسجيل. وذلك شأن كل تراث قومي في كل أمة كذلك كانت الإلياذة والأوديسة، وكذلك كانت المهابهارتا والرمايانا تناقلها الرواة وتناشدها الناس، ثم مضت على ذلك الزمان إلى أن دونت. ولو أخذنا أيام العرب في الجاهلية يومًا يومًا، لوجدنا في كل يوم من الأخبار القصصية ومن الشعر الحماسي، وما يطوي في ثناياه خصائص الملاحم كما عرفتها الأمم الأخرى: فأولاها - أنه أدب قصصي، يحكي في تسلسل وتتابع قصة واحدة أصلية قد تتشقق منها قصص تتصل بها وتوضح بعض جوانبها.
وثانيتها - أن هذا الأدب يقص وقائع وحروبا تقتل فيها قبائل ويصطرع فيها أبطال ويسقط فيها صرعى وتسيل دماء، وتظهر فيها آيات من البطولة والشجاعة والقوة.
وثالثتها ـ أن هذا الأدب يصور في كل يوم من أيامه نماذج بشرية ذات ملامح واضحة وقسمات بارزة سواء كان ذلك في شجاعتها وقوتها أم في فضائل نفسها وخلقها.
ورابعتها - أن هذا الأدب لم يصطنعه واحد بعينه في زمن متأخر، كما فعل فرجيل في إلياذته، والفردوسي في شاهنامته، وملتون في فردوسه وإنما جرى في النفوس مع الوقائع ودار على الألسن مع الحوادث، فهو ميراث الأمة كلها، وهو تراثها الشعبي كما نقول اليوم، وكذلك كانت الملحمتان اليونانيتان والملحمتان الهنديتان.
1959*
* كاتب وباحث أردني ((1922 - 2015)).

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