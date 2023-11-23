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العدو جماعة تطارد دائما فردا واحدا

11/23/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) الصغار في قصص علي زين العابدين الحسيني يستمعون إلى همس الأوراق ويتحدثون إلى الأشجار ويؤمنون إيمانًا عميقًا بصداقتها، وهم لا يعتنقون ولا يثورون، وهم أيضًا لا يبتسمون، ولكنهم راضون.. راضون عما اختاروه لأنفسهم، وإذا تلكأ الواحد منهم في الطريق إلى النهاية، فإنما لأنه كان يحدث نفسه عن أشياء كان يود أن يحققها فلم يستطع، وفي الربط الدقيق بين الماضي والحاضر تكمن قدرة زين العابدين على التكثيف من خلال استرسال الأحداث، وهي ميزة تنبئ عن مهارة فائقة في تصعيد درجة التوتر مع الإيهام بتخفيفه.
ولا يقول زين العابدين عن العدو سوى ما يتطلبه واقع كل قصة، وهو بهدوئه الساخر لا يرسم صورة للمقاومة الصلبة العنيدة وحسب، بل يوحي أيضًا أن وحشية العدو عمل بائس، لانه يرتطم بصخرة لا قبل له بتحطيمها. أن زين العابدين لا يجرد العدو من المظهر الإنساني ولكنه يسلبه كل العناصر التي تخيل إليه أن ما يحققه يسمى انتصارًا، وحسبك أن تقف متأملًا عند منظر مؤلف مسرحي في جيش العدو، وهو يقول للشاب الذي يعذبونه: ((ساعدني يا أخي، أنا مؤلف، ولم يبق في مسرحيتي سوى المشهد الاخير ))، حتى ترى أن الفن عندهم يخرج عن القاعدة الإنسانية السليمة حين يشاء أن يكون واقعيًا. ولعل القاص لهذه الغاية جعل العدو في كل قصة جماعة تطارد دائمًا فردًا واحدًا، فردًا يحترم معاهدته مع الموت ويأبی ان ينكث عهده.
إن مجموعة (خميس يموت أولا ) تحتوي ست قصص قصيرة، وإذا استثنينا منها قصة ((في الظل)) التي تفارق القصص الأخرى في طبيعة الموضوع وإن كانت لا تقل عنها في الجودة من حيث البناء القصصي، وجدنا إن جميع القصص الأخرى تحمل السمات التي تحدثت عنها من قبل. وفي هذه القصص كان زين العابدين مثال القاص المتمرس الذي يحسن كيف يختار البناء القصصي المناسب، كما يحكم اللغة الدالة على تعمقه في فهم النفسيات الإنسانية المختلفة، ويتقن المزاوجة بين الحديث الداخلي والخارجي، ويحسن خلق الجو العام وينتقل بهدوء سطحی يخفي وقدة داخلية متأججة. لكن يشعر القارئ بمدى الموضوعية في نظرته المدققة الفاحصة ويتكي زين العابدين على بعض اللمحات والعبارات التي تخيل إليك - رغم تشبثه بالواقعية - أنه يحمل ريشة رسام تصويري. وأنا أعلم - بما يشبه اليقين - أن زين العابدين شديد التحري، قليل الرضى عما يكتب، وأنه يسعى دائمًا إلى مزيد من الإجادة، وأنه كثير التنقيح والمراجعة لقصصه، ولهذا أجدني مطمئنًا إلى أنه يخطو بخطى واثقة في عالم القصة الفلسطينية القصيرة.
1974*
* باحث وكاتب فلسطيني ((1920-2003))

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