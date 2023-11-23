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في معنى أن مسيحيا عانق محمدا

11/23/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ... قصة الإنسان الكبيرة، ليست خطوطًا لحياة فرد من الناس، ولا هي عدة صفحات من كتاب التاريخ أحد الشعوب وإنما هي لحن عظیم رددته أجيال قبلنا، وستردده أجيال بعدنا، ولن تكون لهذه السيمفونية خاتمة، مهما بلغ الكائن الحي من الذروة مداها، ومهما بالغت آلهة الحرب في وصف السعير الذري وبشاعة النهاية. وقصة الإنسان ، لم تكتبها إحدى عبقريات البشر، وإنما أسهمت في صياغتها كائنات الحياة، منذ دبت على الأرض الحياة، وستظل في إبداعها ما بقيت الحياة، مهما أصرت المعاجم على أن الموت إحدى كلمات هذه الحياة.
وقصة الإنسان بسيطة، بساطة الإنسان نفسه، خالية من كل تعقيد وتركيب. ليست في حاجة إلى نظارة نقرأ بها سطورها، بل في حاجة إلى بصيرة واعية وعقل مدرك. وهي كبيرة كبيرة، حتى لا تكاد تحددها أسوار علم الجغرافيا، وهي صغيرة صغيرة، حتى أن طفلا ولد اللحظة يتنفسها بصدره الواهن، ويعيها بقلبه الضئيل ورغم ذلك، فما أكثر ما تعرضت له هذه القصة من سوء الفهم والتقدير. وما أفلح ما أصابها من عنت وخذلان. لأن غمامات من الشر ظللت سماءها لحظات، أو أن ماء آسنا ركد في محيطها هنيهات فذابت معالم القصة العظيمة في نيران قاسية أو بهتت ملامحها في طوفان لا يرحم.
إلا أن الإنسان الكبير لا تعوقه علامات الحياة، ومن ثم فلا خوف على قصته من النهاية والضياع. إذ هي تمضي به من نصرة إلى نصرة، وتحقق له فوزًا بعد فوز لا تزيدها العواقب والصعاب، إلا إصرارًا فوق إصرار.
وفي كتاب جديد، قرأت سطرًا مضيئًا في هذه القصة الشامخة .. سطر هو إلى ((الكتاب)) أشبه، ولكنه إلى ((الكلمة)) أدق معنى، وأنقى تعبيرًا. لم أر في هذا الكتاب مؤلفًا ولا معلمًا، وإنما عثرت عن صفحة منيرة من قصة كبيرة اسمها الإنسان. وأنت حين تقرأ معي (محمد الرسالة والرسول)، ستحس أن كلماتي قاصرة عن المغالاة، جامدة عن التضخيم والتجسيم، حيث إنه لا مبرر للشامخات في طلب الرفعة والشموخ.
وإذا طويت عشرين صفحة من الكتاب، فانك ستلتقي ببحث موجز عن رسالة الإسلام ورسولها، مما قد تختلف بشأنه مع المؤلف أو توافقه وربما إذا خالفته لن تبلغ مداي، فاني لا أرضى تفسيرًا للظواهر الاجتماعية يعزل الظاهر عن قاعدتها المادية. وهذا منهج الدكتور نظمي لوقا في تفسير اليهودية والمسيحية والإسلام، فقد حمل الفرد أكثر مما يحتمل، وهو ينظر إلى تلك الديانات الثلاث، فلم يدخل في اعتباره سوى الحاجات الروحية للبشر، والسمات العبقربة في حياة الرسل. وتناسي - تبعًا لذلك - أن القيم الروحية والفكرية هي تغيير حاد عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. وأن الرسول الفرد، ما كان ينجح في بلاغ رسالته، لولا أن ظروفه المحيطة به قد دعفته بهذا الطابع الثوري.
وإذن، فالاختلاف بيني وبين مؤلف الكتاب هو اختلاف جذري في الأساس ، لأنه اختلاف في منهج البحث.
وما بهرني حقا هو تلك الصفحات العشرون، التي طويناها منذ قليل، فقد احتوت فصلًا بعنوان ((صبي في المسجد)) هو وثيقة إنسانية غالية ربما كانت يتيمة الأبوين في أدبنا القديم والحديث.
وأنت أن تبقى طويلا حتى تعرف أن الصبي)) هو المؤلف بعينه.
ساقته ظروفه طفلا، إلى شيخ ضرير وقور، غرس في قلبه حبا رفيعًا لرسالة محمد، وتقديرًا لآداب المسلمين، واحترامًا للحضارة الإنسانية حين أضاف إليها العرب رافدًا جديدًا. وتمضي قصة الإسلام مع نظمي لوقا إلى غايتها، فيشب عن الطوق ابنا مخلصًا للضاد، وقلبًا صادقًا في الحب، وفيًا للتراث. ولا يبهرك في القصة أن مسيحيًا عانق محمدًا. لأن ما يستتر خلف هذا المعنى هو أعظم وأجل شانًا. والعمر الذي قضاه نظمي برفقة الشيخ ((سيد))، من الفة وفهم وحب.. هو صورة صغيرة لإعمار البشر جميعًا. وما التعايش الإنساني بين المسيحية والإسلام في هذين القلبين إلا تعبير حضاري عن التعايش الإنساني بين الفكريات المتصارعة في عالمنا كله.
1958*
* ناقد وأكاديمي مصري في ((1935 - 1998)).

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