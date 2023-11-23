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خيارات الأخضر تعد بجيل ناضج للمونديال والآسيوية

11/23/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ختم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وكأس آسيا 2027، التي ستستضيفها المملكة، ورغم الشد والجذب والانتقادات والإشادات المتناقضة حيال خيارات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على القائمة المستدعاة للجولتين، إلا أن المتوسط العمري للاعبين، أثبت دون جدل أن المدرب يجهز جيلا جديدا للأخضر يصل للتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، بوجوه شابة مطعما ببعض عناصر الخبرة في كافة التصفيات، على أن يكونوا في المونديال، في حال التأهل للمونديال، وخوض غمار كأس آسيا 2027 واللاعبون الجدد في قمة نضجهم الكروي مع الإبقاء على اللاعبين القادرين على العطاء من لاعبي الخبرة، إضافة إلى اللاعبين الذي سيبرزون خلال منافسات الموسم الحالي والمقبل وما تبعه حتى الموعد الرسمي للمحفلين الكبيرين.
معدل رائع
يعتبر المتوسط العمري للاعبين الحاليين الذين تم استدعاؤهم في بداية إعلان القائمة أو ما تبعها من استدعاءات معدل رائع للغاية بلغ 25 عامًا، مما يبث التفاؤل بصناعة جيل قوي قادر على تقديم أفضل المستويات في المونديال، والمنافسة على استعادة اللقب القاري المفقود منذ 1996.
الأكبر والأصغر
يعد المدافع علي البليهي أكبر اللاعبين سنًا بـ33 عامًا، فيما يعتبر المهاجم الواعد طلال حاجي أصغر اللاعبين إذ يبلغ عمره 16 عامًا، وهما العمران اللذان تتفاوت بينهما أعمار الصقور خلال بداية التصفيات.
خبرة الوسط
بلغ المعدل العمري للاعبي خط الوسط 27 عامًا كونه الخط الذي يتطلب تواجد عدد كبير من اللاعبين ذوي الخبرة العريضة، للتحكم في رتم الفريق، يليه متوسط أعمار لاعبي خطي حراسة المرمى والدفاع 25 عامًا، بينما متوسط أعمار المهاجمين 22 عامًا.

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