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الذكاء الاصطناعي لضبط التستر التجاري

11/23/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أكد فيه قانوني بأن تفويض الأجنبي بإدارة الاعمال في المنشآت التجارية لا يعتبر تسترا، اشتكى مواطنون من دفع العمالة الأجنبية لهم لممارسة التستر بطرق نظامية من خلال توليهم إدارة عمل المنشأة بشكل كامل ومقاسمة صاحب المنشأة الأرباح بنسب متفق عليها بين الطرفين، وتواصل عدد من المواطنين مع ((الوطن)) مشتكين من مخاوفهم من أن تكون الإجراءات التي اتخذوها لإنقاذ منشآتهم من الإفلاس بعد أن عانوا من تلاعب وإهمال العمالة، لتأتي حلول الإنقاذ من العمالة انفسهم عبر طرح حلول تناسب الطرفين من خلال تقاسم الأرباح بدلا من العمل براتب شهري، ويشتكي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفض العمالة الماهرة العمل لديهم برواتب محددة حتى إن كانت عالية ويفضلون العمل بنسب محددة بحيث يتقاسمون أرباح المنشأة مع صاحبها متولين إدارة المنشأة وتوفير العمالة المناسبة لها من ذات الجنسية، مؤكدين أن ممارسات التستر القديمة جعلت العمالة الأجنبية تعتاد على العمل لحسابهم الخاص وليس براتب شهري ما يسبب مشاكل كثيرة بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت ما يضطر الكثيرون لتنويع الجنسيات في المنشأة حتى لا يقع في مشاكل مع عمال منشأته.
تحديد التستر
ويرى المستشار القانوني المحامي هشام جعفر الفرج أن النظام يسمح بكون الأجانب مدراء للأنشطة التجارية، إذ أن البيئة الاقتصادية والعملية في المملكة تشجع العمل والإبداع وتمكين المستثمرين الاستعانة بالكفاءات من مختلف البلاد، ويفرق النظام بين إعطاء الأجنبي صلاحيات إدارة نشاط تجاري مملوك للسعودي، واعطاء هذا المدير الأجنبي نسبة معلومة من الأرباح، وبين تمكين الأجنبي من كافة مفاصل النشاط وعدم علم المالك بشيء ويكون للمالك فقط مبالغ محددة شهرية أو سنوية، فالحالة الأولى لا يمنعها النظام ويسمح بإثبات كون الأجنبي هو المدير للمنشأة التجارية بشكل رسمي (باستثناء بعض الأنشطة)، أما الحالة الثانية فتعتبر تسترًا تجاريًا يعطي السعودي جميع الصلاحية للأجنبي، ولا تكون لديه معرفة بالعقود والتعاملات مقابل مبلغ ثابت يحصل عليه السعودي.
التكليف بالإدارة
يشير الفرج إلى أن الأحكام القضائية استقرت على جواز تكليف الأجنبي بالإدارة، وأن ذلك لا يعتبر تسترًا، بشرط الالتزام بالأنظمة وتنظيم العلاقة بشكل رسمي بين الأطراف، فما نصت عليه الأحكام القضائية ((الإدارة أمر طبيعي، يحدث في جميع المحلات والمؤسسات، ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقًا، ولا سيما إذا كثرت الأعمال على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تسترًا يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه))، كما نص ‏الحكم ((‏إنّ توقيع الأجنبي على العقود، لا يكفي لثبوت جريمة التستر؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تفويض رب العمل لعامله بذلك))، مع التأكيد على السماح بتوكيل الأجنبي لممارسة التصرفات وعدم وجود ما يمنع تسجيله كمدير للسجل التجاري نظامًا، فيجب أن تكون العلاقة العمالية، واضحة بين مالك النشاط التجاري، ومدير المنشأة الأجنبي، ويذكر في عقد عمله مهنته كمدير للسجل، ويتم توثيق جميع الصلاحيات وحقوق الأطراف، وأنصح بالاستعانة بمحامي لصياغة مثل هذه العقود.
الذكاء الاصطناعي
ولخطورة جريمة التستر التجاري وللتشديد على مرتكبيها، يأتي قرار حصر نظر دعاوى التستر بمحكمتي الجزائية والاستئناف بالرياض لحماية الكيانات وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعتمد آليات حديثة، تسهم القضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وشطب السجل ومنع مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليهم من المملكة وعدم السماح بعودتهم.
الفوترة الإلكترونية
أكد رجال أعمال ومستثمرون لـ((الوطن)) أمس، أن إيقاع العقوبات النظامية بحق المتورطين في جرائم التستر التجاري، وفقًا لنظام مكافحة التستر، أسهمت في محاصرة وزارة التجارة والجهات الحكومية ذات العلاقة قضايا التستر التجاري في السوق السعودي، موضحين أن غالبية الوسائل والطرق، التي يلتف حولها المتورطين في قضايا التستر، باتت نهايتها مكشوفة. أشاروا إلى أن ((الفوترة الإلكترونية))، الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسهمت في مكافحة جرائم التستر التجاري.
توطين المهن
أضافوا أن من بين معايير التحقق من امتثال المنشآت بقواعد السوق، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، وتسجيل المنشأة في برنامج ((حماية الأجور))، وتسجيل بيانات أجور العاملين، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشاة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار، لافتين إلى أن جرائم التستر التجاري، باتت مكشوفة
مع التقنيات المحاسبية والمالية المتطورة، ومن بينها: التضخم الرصيد المالي للعامل، ممارسة السيطرة والتحكم في الجوانب المالية. وشددوا على ضرورة متابعة السعودي بشكل مستمر ودائم لمنشأته، وعدم تسليمها للعامل الأجنبي، مبينين أن توطين كثير من المهن، حدت من جرائم التستر التجاري.
Asf:
بعض حالات التستر:
من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف بنحو مطلق في المنشأة، التي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي، وهي:
. إيرادات المنشأة تؤول إلى غير السعودي بما لا يتفق مع العرف والممارسات السائدة بالسوق، مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة.
. غير السعودي يشترك في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص.
. ممارسة السيطرة من غير السعودي بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية، بما فيها استعمال بطاقات الصراف أو البطاقات الائتمانية.
. قيام غير السعودي بتعين مديري أو مسؤولي المنشأة وعزلهم.
عقوبات التستر:
- السجن 5 سنوات
- غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة
- شطب السجل ومنع مزاولة النشاط
- إبعاد المتستر عليهم من المملكة وعدم السماح بعودتهم.

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