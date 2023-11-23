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مع عودة ألتمان إلى Openai اختراق خطير بالذكاء الاصطناعي وراء إقالته!

11/23/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزايدت التكهنات بشأن أسباب إقالة سام ألتمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OpenAI» قبل عودته لمنصبه أول من أمس، وسط تقارير عن اختراق «خطير» في الذكاء الاصطناعي تسبب في قرار مجلس إدارة الشركة بإقالة ألتمان.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر بالشركة، أن باحثي OpenAI المالكة لـ«ChatGPT»، حذروا مجلس الإدارة قبل الإطاحة بالرئيس التنفيذي، من اختراق في مجال الذكاء الاصطناعي قد يهدد البشرية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا كان سببا من عدة أسباب وراء قرار إقالته.
وعلى عكس الآلة الحاسبة التي يمكنها حل عدد محدود من العمليات، يمكن للذكاء الاصطناعي العام التعميم والتعلم والفهم.
وفي رسالتهم إلى مجلس الإدارة، أشار الباحثون إلى براعة الذكاء الاصطناعي والخطر المحتمل، حسبما قالت المصادر دون تحديد المخاوف المتعلقة بالسلامة على وجه التحديد في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز».
وكان هناك نقاش طويل بين علماء الكمبيوتر حول الخطر الذي تشكله الآلات عالية الذكاء، على سبيل المثال، إذا قرروا أن تدمير البشرية كان في مصلحتهم.
وقالت مراسلة «العربية Business» كارينا كامل، إن الجميع يحاول البحث عما جرى خلف الكواليس في دراما إقالة سام ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة «OpenAI» ثم عودته لاحقا.
وأضافت أن أحد أسباب الخلافات كما ذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أن الشركة أجرت دراسات متعلقة بتكنولوجيا قد يكون لها أثر في بعض الأحوال «سلبي للغاية» على البشرية وهي إمكانيات يصعب تقدير تأثيرها.
وأوضحت أن هذه القصة تكشف النقاب عن الصراع في مجال الذكاء الاصطناعي، وبينما يرى البعض أن هذه التكنولوجيا إيجابية وقد تغير نمط عمل البشرية لكنهم يطالبون بالتأني في التعامل معها، بينما يرى آخرون أنه يجب المضي قدما في هذه التكنولوجيا مهما كان الثمن ومن بين هؤلاء سام ألتمان.
وأشارت إلى أن الشخص الذي سرب الدراسة لم يعلق على على هذه الأخبار حتى الآن.
قاد ألتمان الجهود المبذولة لجعل ChatGPT واحدا من أسرع التطبيقات البرمجية نموا في التاريخ واجتذب الاستثمار - وموارد الحوسبة - اللازمة من ما يكروسوفت لتطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI).
وبالإضافة إلى الإعلان عن عدد كبير من الأدوات الجديدة في عرض توضيحي هذا الشهر، أعرب ألتمان الأسبوع الماضي خلال قمة لزعماء العالم في سان فرانسيسكو عن اعتقاده بوجود تقدم كبير في الأفق.
يذكر أن الذكاء الاصطناعي العام يمتلك القدرة على المعرفة وتعلمها وتطبيقها وحل الأمور المتعلقة بها، ما قد يوازي أو يفوق الذكاء البشري.

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