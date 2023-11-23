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فائض الميزان التجاري للسعودية يرتفع إلى 44 مليار ريال في سبتمبر

11/23/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس، انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 17.1% في سبتمبر 2023، إلى نحو 103.8 مليار ريال، مقابل نحو 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وبحسب الهيئة، فإن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1% حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80% في سبتمبر 2022 إلى 80.1% في سبتمبر 2023.
وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 0.1% على أساس شهري.
فيما انخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 17.2% إلى 20.7 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل نحو 25 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وانخفضت الواردات بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022.
وارتفع فائض الميزان التجاري بنحو 10 مليارات ريال في سبتمبر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 44 مليار ريال مقارنة بنحو 34 مليار ريال في أغسطس 2023، فيما واصل الفائض النمو للشهر الثالث على التوالي منذ تسجيله 22 مليار ريال في يوليو 2023.

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