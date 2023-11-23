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مورغان ستانلي أوپيك + ستمدد تخفيضات النفط الطوعية حتى يونيو 2024

11/23/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك مورغان ستانلي أن يظل سعر خام برنت مدعوما عند مستويات قريبة من 85 دولارا، مستندا إلى تكهناته بأن «أوپيك+» ستواصل كبح الإنتاج، ومن شأنه ذلك تحقيق استقرار في مخزونات النفط عند المستويات الحالية.
وأضاف البنك ان السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط أوپيك، متوقعا أن يبلغ الطلب على نفطها العام المقبل 28.3 مليون برميل يوميا، ويفترض «مورغان ستانلي» أن تقوم السعودية بتمديد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي خلال النصف الثاني. ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) في بيان، تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف «أوپيك+» إلى 30 الجاري بعدما كان مقررا عقده في 26 نوفمبر من الشهر ذاته، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بما يزيد على 3 دولارات للبرميل في التعاملات اللحظية. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 18% من الذروة التي بلغها في سبتمبر الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، متحديا التوقعات بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تشديد الأسعار في الأسواق، ولم تكشف «أوپيك»، التي أصدرت هذا الإعلان، عن سبب التأجيل، فيما يتزامن الموعد الجديد لاجتماعات «أوپيك+» مع اليوم الأول لمؤتمر قمة المناخ (COP28) في دبي.
وكان بنك «غولدمان ساكس» قد توقع أن «تخفيضات أعمق في إنتاج النفط مطروحة على الطاولة» في الاجتماع الذي كان من المقدر أن يعقد خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث اعتبر أن المملكة العربية السعودية وروسيا قد تمددان تخفيضاتهما الطوعية الإضافية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.

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