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مليار دولار تغادر أكبر منصة عملات مشفرة بالعالم في 24 ساعة بسبب تهم غسيل الأموال

11/23/2023 11:01:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم «باينانس» خروج أموال بأكثر من مليار دولار خلال 24 ساعة، وذلك في أعقاب تنحي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تشانغبينغ جاو عن منصبه وإقراره بالذنب في اتهامات بغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية.
وتعد التدفقات الخارجة قريبة للغاية مما سجلته المنصة سابقا، عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية الأميركية BINANCE ومؤسسها بارتكاب 13 انتهاكا للقوانين قبل عدة أشهر. ووفقا لبيانات شركة الأبحاث blockchain Nansen، لايزال هناك أكثر من 65 مليار دولار من الأصول على منصة BINANCE. وشملت قائمة الاتهامات التي وجهت لمؤسس المنصة، بحسب «كوين ديسك»: عرض أوراق مالية غير مسجلة أمام المستثمرين في شكل عملات مشفرة، وتقديم خدمة الـ Staking، والسماح لأشخاص أميركيين، بمعنى مواطنين أميركيين أو أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة، بالتداول على منصتها، ودمج مليارات الدولارات في أموال العملاء سرا وإرسالها إلى شركة منفصلة يسيطر عليها C.Z، وتضليل الجهات التنظيمية والمستثمرين بشأن مدى كفاءة أنظمتها لتتبع ومراقبة التلاعب في التداولات، وهي التهم التي تمثل جميعها انتهاكا لقوانين الأوراق المالية.

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